Ліга чемпіонів, кваліфікація. Раунд 2, матчі-відповіді

Карабах – Шелбурн – 1:0 (перший матч – 3:0)

Гол: Мартін, 44 (авт)

Незабитий пенальті: Каді, 68 (Карабах)

Мальме – РФШ – 1:0 (перший матч – 4:1)

Гол: Хакшабановіч, 25

Вилучення: Ікаун'єкс, 63 (РФС, пряма червона)

Стяуа – Шкендія – початок о 20:30 (перший матч – 0:1)

Лудогорець – Рієка – початок о 20:30 (перший матч – 0:0)

Маккабі Т-А – Пафос – початок о 21:00 (перший матч – 1:1)

Панатінаїкос – Рейнджерс – початок о 21:00 (перший матч – 0:2)

Ференцварош – Ноа – початок о 21:00 (перший матч – 2:1)

Брейдаблік – Лех – початок о 21:30 (перший матч – 1:7)

Зальцбург – Бранн – початок о 21:45 (перший матч – 4:1

Серветт – Вікторія Пльзень – початок о 22:00 (перший матч – 1:0)

Динамо вийшло до наступного раунду ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун – Супряга повернувся й виконав передасист

Перший матч вечора не мав особливої інтриги, адже Карабах ще на виїзді здобув перевагу в три голи. Удома азербайджанці теж володіли безапеляційною перевагою, але забити так і не спромоглися – за них це зробив захисник Шелбурна Джон Мартін. Шанс подвоїти перевагу з пенальті втратив Каді, замість якого згодом на полі з'явився Олексій Кащук. Українець, до речі, забивав у першій зустрічі цих команд, але ні гол, ні відсутність небезпеки за результат не переконали тренера Карабаха виділити йому більше ігрового часу, знову крихти. Наступним суперником азербайджанців стане або Шкендія, або Стяуа.