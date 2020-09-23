Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, перші матчі

Краснодар – ПАОК – 2:1

Голи: Клаесон, 39 (пен.), Кабелля, 70 – Пелкас, 32

Маккабі Тель-Авів – Зальцбург – 1:2

Голи: Бітон, 9 – Собослай, 49 (пен.), Окугава, 57

Славія Прага – Мітьюлланд – 0:0

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ПАОК на виїзді у Росії відкрив рахунок, але радість греків тривала недовго, ще до свистка на перерву гравці Краснодара вирівняли становище. У другому таймі, попри тотальну перевагу гостей, росіяни зуміли відзначитись переможним голом.

Маккабі голом шокував Зальцбург вже на 9-й хвилині. Гості зуміли оговтатись лише після перерви, спочатку Собослай зрівняв рахунок, а згодом Окугава вивів австрійців вперед, зафіксувавши фінальний рахунок.

Славія та Мітьюлланд вирішили зберегти всю інтригу на матч-відповідь і розійшлись безгольовою нічиєю.

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