"Ми повинні продовжувати підійматися. Я впевнений, що "россонері" зможуть виграти Лігу чемпіонів. Я говорю за себе, я молодий і прагну цього. Ми можемо досягати важливих цілей.

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Команда прийняла мене добре, якби я думав про відхід, я б не продовжував контракт. Я зосереджений на тому, щоб досягти чогось великого за два-три роки в Мілані. Я ще не досяг великих результатів, щоб виступати в чемпіонаті Саудівської Аравії. Ліга чемпіонів коштує більше, ніж зарплата у 10 мільйонів євро", – цитує португальця La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Рафаел Леау приєднався до Мілана у 2019 році. Із "россонері" нападник в минулому сезоні дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де команда програла Інтеру. Загалом португалець за Мілан зіграв у 169 матчах, в яких забив 46 голів та віддав 38 асистів.

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