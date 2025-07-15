Кваліфікація Ліги чемпіонів, 1-й раунд, матч-відповідь

Кайрат – Олімпія Любляна – 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Жоржинью, 5, Мринський, 31

Лінкольн Ред Імпс – Вікінгур – 1:0 (перший матч – 3:2)

Голи: Де Барр, 90+6

Мальме – Іберія – 3:1 (перший матч – 3:1)

Голи: Алі, 55, 89, Янссон, 60 – Дзаганія, 90+3

Вилучення: Мамагешвілі, 62 (Іберія)

Мілсамі – КуПС – 0:0 (перший матч – 0:1)

РФШ – Левадія – 1:0 (перший матч – 1:0)

Гол: Паніч, 68

Діфферданж – Дріта – 2:3 (перший матч – 0:1)

Голи: Брюско, 28, Хаджі, 90, (пен.) – Манай, 4, 17, Туша, 90+3

Шкендія – Нью-Сейнтс – 2:1 (перший матч – 0:0)

Голи: Тамба, 18, Боденхем, 116, (аг.) – Джордан Вільямс, 38

Інтер Ескальдес – Стяуа – 2:1 (перший матч – 1:3)

Голи: Саша, 67, Лльове, 88 – Радуновіч, 51

Брейдаблік – Егнатія – 5:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Торстейнссон, 16, 27, Ейнарссон, 23, 38, Омарссон, 69

Будучност – Ноа – 2:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Івановіч, 68, Грбіч, 90+1 – Улад Омар, 6, Гргіч, 29

Вилучення: Булатовіч, 17 (Будучност)

Нереалізований пенальті: Матеус Аяс (Ноа), 89

Зрінскі – Віртус – 2:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Маміч, 40, Більбія, 75 – Скаппіні, 90+2, (пен.)

Кайрат у другому матчі впевнено здолав Олімпію Любляну (яка ще минулого року без шансів вибивала Полісся з єврокубків). Перша гра завершилась нічиєю 1:1, але вже на старті матчу-відповіді Жоржинью вивів казахський клуб вперед. А до перерви португалець асистував Мринському, допомігши закріпити перевагу.

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Лінкольн Ред Імпс та Вікінгур не могли виявити сильнішого в другій зустрічі аж до самісінького кінця. На 90+1 хвилині Позо таки забив, але гол скасували через фол. А на 90+6 він асистував Де Барру – арбітр не знайшов причин скасувати це взяття воріт. До слова, перша гра також завершилась результативною перемогою представника Гібралтара, який і пройшов до наступного етапу.

Мальме у другому матчі не залишив шансів грузинській Іберії. Хоча і після першої гри (3:1) грузини фактично були приреченими. Перший тайм пройшов без голів, а у другому Алі та Янссон довели перевагу Мальме у протистоянні до розгромної. Іберія ще й догравала в меншості – на 62-й хвилині був вилучений Мамагейшвілі. Алі добив суперника на 89-й хвилині, але грузини забили гол престижу зусиллями Дзаганії.

Латвійська РФШ (яку Динамо перемогло на етапі ліги в Лізі Європи) і в другій грі здолала естонську Левадію. Як і в першій зустрічі, у матчі був лише один забитий м'яч. Паніч на 68-й хвилині вирвав перемогу для РФШ і гарантував вихід до наступної стадії. Пройшов далі і фінський КуПС, який розійшовся безгольовою нічиєю з молдовським Мілсамі. Перемоги 1:0 в першій грі виявилось достатньо для виходу в наступний етап.

Дріта з Косова та Діфферданж з Люксембургу влаштували справжню битву у матчі-відповіді. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Дріти з рахунком 3:2 завдяки голу Туши на 90+3 хвилині. Перша гра також завершилась на користь косоварів (1:0), тож саме вони вийшли до наступного етапу.

Ще напруженішим вийшло протистояння Шкендії (Північна Македонія) та Нью-Сейнтса (Уельс). В основний час команди розписали нічию 1:1 після нулів у першій зустрічі. Долю протистояння визначив... автогол на 116-й хвилині, захисник Нью-Сейнтса Боденхем зрізав м'яч у власні ворота.

Стяуа (Румунія) сенсаційно програла представнику Андорри Інтеру Ескальдес (1:2). Попри це, перемога в першій грі з рахунком 3:1 дозволила румунам пройти в наступну стадію. Брейдаблік не залишив шансів Егнатії після несподіваної поразки в першій грі. Одразу 4 голи ісландці забили ще в першому таймі, закривши питання щодо переможця протистояння. Омарссон після перерви поставив крапку.

Ноа (Вірменія) у більшості здолала Будучност (Чорногорія). Улад Омар ще на 6-й хвилині вивів вірменів вперед, а на 17-й хвилині балканці залишились у меншості – 2 жовті картки за 2 хвилини отримав Булатовіч. До перерви Ноа забила ще раз, на що голом відповів Івановіч. Наприкінці гри нападник Ноа Матеус Аяс не реалізував пенальті одразу після виходу на заміну. Будучност примудрилась зрівняти рахунок завдяки голу Грбіча, але на більше не вистачило часу.

А Зрінські (Боснія і Герцеговина) і в другому матчі перемогла Віртус з Сан-Марино – тепер з рахунком 2:1, ставши ще одним учасником другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

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