Ліга чемпіонів: Кайрат вибив з турніру Маккабі Хайфу, Алашкерт дотиснув суперника в овертаймі
Відбулись ще два поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді
Кайрат – Маккабі Хайфа – 2:0 (1:1)
Голи: Вагнер Лав, 10, Абікен, 66
Вилучення: Мохамед, 90+1 (М)
Алашкерт – Коннас-Кі – 1:0 (2:2)
Гол: Безекурт, 113
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Екс-нападник Монако Вагнер Лав вже на 10-й хвилині вивів Кайрат вперед, а після перерви господарям вдалось подвоїти свою перевагу і забрати свою путівку у наступний раунд турніру. Варто відзначити, що до першої зустрічі цих суперників саме гравці Маккабі вважались мінімальними фаворитами цього протистояння.
У паралельному матчі вірменський Алашкерт та валлійський Коннас-Кі не змогли визначити сильнішого в основний час. Єдиний гол у зустрічі був забитий в овертаймі, який пропустив вірменів у наступний тур.
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