Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Кайрат – Маккабі Хайфа – 2:0 (1:1)

Голи: Вагнер Лав, 10, Абікен, 66

Вилучення: Мохамед, 90+1 (М)

Алашкерт – Коннас-Кі – 1:0 (2:2)

Гол: Безекурт, 113

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Екс-нападник Монако Вагнер Лав вже на 10-й хвилині вивів Кайрат вперед, а після перерви господарям вдалось подвоїти свою перевагу і забрати свою путівку у наступний раунд турніру. Варто відзначити, що до першої зустрічі цих суперників саме гравці Маккабі вважались мінімальними фаворитами цього протистояння.

У паралельному матчі вірменський Алашкерт та валлійський Коннас-Кі не змогли визначити сильнішого в основний час. Єдиний гол у зустрічі був забитий в овертаймі, який пропустив вірменів у наступний тур.

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