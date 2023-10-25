Ліга чемпіонів, основний раунд

ХІТ – Спортінг – 2:2

Голи: Зікі, 15, Матос, 27 – Абакшин,15, 36

Чемпіон України основний раунд проводить через шлях А. Формат передбачає груповий етап, за підсумками якого три з чотирьох команд виходять до еліт-раунду. ХІТ стартував матчем проти одного з гегемонів футзальної Ліги чемпіонів. За останні п'ять років Спортінг чотири рази грав у фіналі ЛЧ, двічі вигравши турнір.

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Сьогодні кияни прогнозовано більшу частину матчу провели в обороні, де діяли злагоджено та організовано. Втім, взагалі безпомилковими дії українських футзалістів не були. Саме так пропустили перший м'яч. Не втримали Зікі, який підправив удар одноклубника. Однак дуже швидко відповіли. Португальці не прикрили Абакшина під час кутового, і він не пробачив. Схожі голи відбулися і в другому таймі. ХІТ привіз гол у власні ворота, а відігрався завдяки дотепному розіграшу штрафного удару. Знову відзначився Абакшин.

Тож кияни набрали одне очко й готуються до наступних матчів. Вже завтра (26 жовтня) ХІТ зіграє проти хорватського Олміссума, а 28-го числа зустрінеться з казахським Аятом.