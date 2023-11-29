Ліга чемпіонів, футзал, елітний етап. 1-й тур

ХІТ Київ – Любава – 5:6

Голи: Жук, 7, Абакшин, 17, 33, Сирий, 21, Чернявський, 39 – де Олівейра Сілва, 11, 38, Рашковські, 37, Каневські, 37, 40, Клаудінью, 38

ХІТ вийшов до елітного етапу футзальної Ліги чемпіонів та примудрився програти польській Любаві. Перший тайм кияни завершили з перевагою 2:1 завдяки голам Жука та Абакшина – Констракт відповів голом де Олівейри Сілви.

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По перерві Сирий та Абакшин зробили перевагу ХІТа розгромною, але кінцівка гри вийшла кошмарною. Любава примудрилась за 2 хвилини забити аж 4 рази (Рашковські, Каневські, Клаудінью та де Олівейра Сілва відзначились у воротах київської команди). Чернявський зрівняв рахунок, але Каневські вирвав перемогу для Любави.

Таким чином, Любава очолила групу D, набравши перші 3 очки, а ХІТ наразі останній з 0 пунктів. Пальма та Ольміссум ще свій поєдинок не зіграли.

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