У вівторок, 24 серпня, команди українців змагалися за вихід до групового етапу ЛЧ 2021/22. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, раунд плей-офф кваліфікації. Матчі-відповіді

Лудогорець – Мальме – 2:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Недялков, 10, Сотіріу, 60 (пен) – Бірманчевич, 42

Ференцварош – Янг Бойз – 2:3 (перший матч – 2:3)

Голи: Вінго, 18, Ммае, 27 – Цезігер, 4, Фасснахт, 55, Мамбімбі, 90+3

Нереалізований пенальті: Сібачо, 72 (Янг Бойз)

Вилучення: Лаудоні, 63 (Ференцварош)

Чемпіон Болгарії – Лудогорець – приймав Мальме. Шведи перемогли у першому поєдинку (2:0), тому були явним фаворитом на вихід у груповий турнір, але Ігор Пластун і Ко точно не збиралися просто так складати зброю. Український оборонець, до слова, вийшов у стартовому складі Лудогорця, а його команда швидко повела в рахунку. На 10-й хвилині Антон Недялков зорієнтувався у штрафному Мальме після кутового і прошив кіпера ударом у ближній кут.

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На 16-й хвилині шведи, здавалося, відігрались. Але красивий гол Рієкса був скасований через офсайд у початковій фазі атаки – VAR після кількох хвилин паузи вирішив не зараховувати взяття воріт. Але до перерви Мальме таки зрівняв рахунок. На 42-й хвилині Велько Бірманчевич виконав класний штрафний удар, вразивши дальній кут. 1:1 – Мальме залишалося протриматися 45 хвилин.

Але вже на 60-й м'яч вдруге влетів у сітку воріт підопічних Йона Даля Томассона (так-так, того самого). Сотіріу в стилі Жоржінью реалізував пенальті. Це подарувало надію для Лудогорця і нервову кінцівку, але Мальме втримав прийнятний для себе результат, хоч і програв. Шведи крокують в ЛЧ, болгари – в ЛЄ. Пластун, до слова, відіграв весь поєдинок.

Ференцварош вдома намагався відіграти виїзну поразку (2:3) від Янг Бойз. Щоправда, колишній команді Сергія Реброва явно не сприяли кадрові проблеми – Ігор Харатін був дискваліфікований через перебір жовтих карток, а Нгуен та Шигер не могли вийти на поле через проблеми зі здоров'ям. Олександр Зубков розпочав поєдинок на лаві запасних, а вже на 4-й хвилині Ференцварош пропустив. Седрік Цезігер виграв верхову боротьбу після подачі кутового і переправив м'яч у сітку. Угорській команді потрібно було забивати двічі, щоб перевести гру в екстра-тайм.

Перший крок до цього було зроблено дуже швидко. Кіпер Янг Бойз, перериваючи навіс, вибив м'яч просто на Вінго, який з льоту в дотик зрівняв рахунок. А незабаром "Фраді" взагалі вийшли вперед – новачок Ммае замкнув навіс із кутового. Перевернула гру угорська команда за якихось півтайму, після чого суперники взяли паузу. До перерви команди більше не забивали.

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А от на 55-й хвилині Янг Бойз відзначився вдруге. Еліа на правому фланзі класно хитнув опонента і прострілив на лінію воротарського. Дібуш проти удару майже впритул виявився безсилим. На 63-й стійка врятувала Ференцварош від третього пропущеного м'яча, але тут же "Фраді" залишилися вдесятьох. Лаудоні невдало обробив м'яч, збив суперника і отримав другу жовту. Справи угорської команди стали ще гіршими.

А на 72-й хвилині могли стати ще гіршими. Вінго сфолив у власному штрафному, але Дібуш потягнув пенальті від Сібачо! Якраз перед виконанням 11-метрового на поле вийшов Олександр Зубков, але вихід українця не допоміг. "Фраді" могли забивати ще, але натомість ще й пропустили вже в компенсований час. Зазначимо, що надто багато угорці втратили ще в першому матчі, коли поступилися, граючи в більшості.

2:3 – Ференцварош на чолі з Петером Штегером не зумів повторити минулорічний подвиг Сергія Реброва, який вивів "Фраді" у груповий турнір ЛЧ, пройшовши 4 раунди кваліфікації. Угорська команда зіграє в групі Лізі Європи, Мальме крокує в ЛЧ.

Останні три учасники групового турніру Ліги чемпіонів стануть відомі ввечері 25 серпня. Жеребкування групового етапу ЛЧ 2021/22 відбудеться у четвер, 26 числа. Початок – о 19:00 за Києвом.

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