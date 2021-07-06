Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації, перші матчі

Ференцварош – Приштина – 3:0

Голи: Нгуен, 71, Мае, 74, Блажіч, 78

Флора – Хіберніанс – 2:0

Голи: Саппінен, 75, 89

ГІК – Будучность – 3:1

Голи: Ріскі, 5, Валенчіч, 7, Саксела, 13 – Райчковіч, 35 (пен)

Жальгіріс – Лінфілд – 3:1

Голи: Відемонт, 38, Кіс, 45 (пен), Сільвестр, 67 – Манзінга, 54

Клуж – Борац – 3:1

Голи: Омрані, 11, Дяк, 28, Сігурйонссон, 60 – Морайтіс, 45+1

Фола – Лінкольн Сіті – 2:2

Голи: Бенсі, 65, Ахметджекай, 66 – Карральєро, 26, Бріто, 50

Шкендія – Мура – 0:1

Голи: Бобічанеч, 28

З першого відбірного раунду стартував у Лізі чемпіонів угорський Ференцварош. У минулому сезоні "фраді" під керівництвом Сергія Реброва пройшли весь шлях до групового етапу, створивши справжній подвиг (були обіграні Селтік і загребське Динамо).

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У цьому розіграші першим суперником чемпіона Угорщини стала Приштина з Косова. Ференцварош розгромно переміг і трьома голами зробив собі комфортний гандикап перед матчем-відповіддю. Ігор Харатін вийшов у стартовому складі та відіграв майже весь матч. Олександр Зубков, який отримав травму в розташуванні збірної України, участі не брав.

Естонська Флора з екс-форвардом Карпат Сергієм Зеньовим переграла мальтійську команду Хіберніанс, а фінський ГІК впевнено здолав Будучность з Чорногорії. Також перемоги здобули литовський Жальгіріс, румунський Клуж і словенська Мура. Матчі-відповіді відбудуться за тиждень – 13 липня.