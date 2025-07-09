Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд (перші матчі)

Шелбурн – Лінфілд – 1:0

Гол: Одубеко, 58

ФКСБ – Інтер Ескальдес – 3:1

Голи: Мікулеску, 37, Олару, 45+3 (з пенальті), Штефенеску, 53 – Рафінья, 65

На 60-й хвилині Мохедано (Інтер Ескальдес) не реалізував пенальті (воротар)

Лудогорець – Динамо Мінськ – 1:0

Гол: Калоч, 87

У дербі між ірландським Шелбурном і північноірландським Лінфілдом все вирішив єдиний гол Адеміпо Одубеко в середині другого тайму. 22-річний темношкірий ірландець відмовився від довгострокового контракту з Манчестер Юнайтед заради Вест Хема, за першу команду якого зіграв два матчі. Тепер він виступає за Шелбурн – і як він це робить!

У матчі між ФКСБ (не плутати зі Стяуа) та Інтером Ескальдес головний арбітр зустрічі серб Даніло Ніколіч тричі вдавався до допомоги VAR: у випадку з голом ФКСБ (скасований через офсайд), пенальті у ворота Інтера та пенальті у ворота румунської команди. Підопічні Еліаса Хараламбуса своїм шансом з 11-метрової позначки скористалися, а ось представник андорської команди Мохедано забити пенальті не зумів – він програв дуель воротарю Терновану.

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Проте, свій гол престижу гості провели – завдяки помилці захисника господарів Нгезани.

Лудогорець після відходу Ігора Йовічевіча під керівництвом Руя Моти ледь впорався вдома з мінським Динамо. Єдиний гол у зустрічі було забито на 87-й хвилині Філіпом Калочем, який отримав забагато вільного простору у штрафному майданчику. У Динамо було достатньо нагод, щоб забити цього вечора, проте команда з Білорусі ними не скористалася.

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