Ліга чемпіонів: "відмовник" Манчестер Юнайтед забив переможний гол в дербі, екс-клуб Йовічевіча дотиснув білорусів
У середу, 9 липня, відбулися перші матчі 1-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Результати та звіт про ігри читайте на "Футбол 24".
Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд (перші матчі)
Шелбурн – Лінфілд – 1:0
Гол: Одубеко, 58
ФКСБ – Інтер Ескальдес – 3:1
Голи: Мікулеску, 37, Олару, 45+3 (з пенальті), Штефенеску, 53 – Рафінья, 65
На 60-й хвилині Мохедано (Інтер Ескальдес) не реалізував пенальті (воротар)
Лудогорець – Динамо Мінськ – 1:0
Гол: Калоч, 87
У дербі між ірландським Шелбурном і північноірландським Лінфілдом все вирішив єдиний гол Адеміпо Одубеко в середині другого тайму. 22-річний темношкірий ірландець відмовився від довгострокового контракту з Манчестер Юнайтед заради Вест Хема, за першу команду якого зіграв два матчі. Тепер він виступає за Шелбурн – і як він це робить!
У матчі між ФКСБ (не плутати зі Стяуа) та Інтером Ескальдес головний арбітр зустрічі серб Даніло Ніколіч тричі вдавався до допомоги VAR: у випадку з голом ФКСБ (скасований через офсайд), пенальті у ворота Інтера та пенальті у ворота румунської команди. Підопічні Еліаса Хараламбуса своїм шансом з 11-метрової позначки скористалися, а ось представник андорської команди Мохедано забити пенальті не зумів – він програв дуель воротарю Терновану.
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Проте, свій гол престижу гості провели – завдяки помилці захисника господарів Нгезани.
Лудогорець після відходу Ігора Йовічевіча під керівництвом Руя Моти ледь впорався вдома з мінським Динамо. Єдиний гол у зустрічі було забито на 87-й хвилині Філіпом Калочем, який отримав забагато вільного простору у штрафному майданчику. У Динамо було достатньо нагод, щоб забити цього вечора, проте команда з Білорусі ними не скористалася.
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