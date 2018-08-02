Ліга чемпіонів: Динамо в раунді плей-офф зіграє з переможцем пари Стандард – Аякс, якщо пройде Славію

Після матчів-відповідей 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів коло потенційних суперників київського Динамо в раунді плей-офф звузилося до двох – льєжського Стандарда та амстердамського Аякса.

"Біло-сині" зіграють проти Стандарда або Аякса в раунді плей-офф ЛЧ, якщо перед цим пройдуть празьку Славію.

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Після реформи кваліфікаційного раунду найпрестижнішого єврокубка команди, які не стали чемпіонами, мають менше шансів пробитися до групового етапу. Відповідно, зменшилася й кількість матчів і потенційних суперників. Для прикладу, в 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ у Шляху ліги буде зіграно 4 поєдинки: Динамо – Славія Прага, Бенфіка – Фенербахче (обидва – сіяні), ПАОК – Спартак Москва, Стандард – Аякс (несіяні).

Жеребкування раунду плей-офф відбудеться ще до матчів 3-го кваліфікаційного етапу, то УЄФА виключить можливість зустрічі між переможцями пар Динамо – Славія і ПАОК – Спартак Москва з міркувань безпеки. Як наслідок, суперником переможця україно-чеського протистояння стане сильніша команда з пари Стандард – Аякс.

Відзначимо, що обидві команди є віце-чемпіонами своїх країн, а за льєжців виступає українець Валерій Лучкевич. Перший поєдинок двобою Славія Прага – Динамо відбудеться вже 7 серпня у Чехії. Матч-відповідь – за тиждень в Києві.