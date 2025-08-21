Ліга чемпіонів 2025/26. Кваліфікація, раунд плей-офф

Базель – Копенгаген – 1:1

Голи: Шакірі, 14, (пен.) – Габріел, 45+3

Вилучення: Аджей Аджеті, 82 (Базель)

Буде-Глімт – Штурм Грац – 5:0

Голи: Гег, 7, Бйорфут, 10, Салтнес, 25, Ев'єн, 54, Вік, 79, (аг.)

Селтік – Кайрат – 0:0

Базель приймав удома Копенгаген. Швейцарці повели в рахунку вже на 14-й хвилині – Джердан Шакірі холоднокровно реалізував пенальті, розвівши воротаря та м'яч по різних кутах. Однак, переможний рахунок не втримався навіть до перерви – Габріел на третій компенсованій хвилині до першої половини вирівняв становище. А от у другому таймі голів не було. Базель хоч і був ближчий до гола, але і Копенгаген міг покарати суперника. Швейцарці ще й догравали в меншості через вилучення Аджея Аджеті.

В іншій зустрічі Буде-Глімт розніс Штурм. Перший тайм вийшов дуже насиченим – уже до 10-ї хвилини рахунок був 2:0 на користь норвежців завдяки голам Гега та Бйорфута, а Салтнес зробив перевагу розгромною на 25-й. До перерви норвежці провели аж 2 заміни: Алесамі потягнув м'яз, а Мотта невдало впав. На старті другого тайму Ев'єн забив четвертий м'яч у зустрічі, зробивши матч-відповідь формальністю.

А Селтік та Кайрат сильнішого не виявили. Обом командам бракувало влучності: що шотландці, що казахи не соромились пробивати, але лише 3 удари з 18-ти влучив у площину.

