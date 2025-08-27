Відбулися два матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Результати та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2025/26, матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації

Брюгге – Рейнджерс – 6:0 (перший матч – 3:1)

Голи: Тресольді, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станковіч, 45+2, Цоліс, 50

Вилучення: Ааронс, 8 (Рейнджерс, пряма червона)

Копенгаген – Базель – 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Корнеліус, 46, Мукоко, 84 (пен.)

Рейнджерс після домашнього фіаско потрібен був зразковий виступ на полі Брюгге. Замість цього шотландці остаточно поховали себе за 8 хвилин. Тресольді вивів господарів уперед, а колись мегаперспективний Ааронс отримав пряму червону за "фол останньої надії" проти Цоліса.

Брюгге потішив рідні трибуни ще 5 голами. Господарі творили все, що хотіли, прямо в карному майданчику Батленда. 20-річний захисник Сейс оформив дубль. 6:0 сьогодні і 9:1 загалом – такий Рейнджерс в ЛЧ точно не потрібен.

У парі Копенгаген – Базель було значно менше голів, зате більше інтриги. Все вирішилося у останньому таймі дуелі, коли данці забили два м'ячі. Корнеліус замкнув подачу партнера, а Мукоко реалізував пенальті. Джердана Шакірі і компанії в Лізі чемпіонів не буде.

