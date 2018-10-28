toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Ліга чемпіонів: Борусія знищила Атлетіко в Дортмунді, Порту впевнено переміг Локомотив

24 жовтня 23:58 1331 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Борусія знищила Атлетіко в Дортмунді, Порту впевнено переміг Локомотив
Борусія Д – Атлетіко / Фото ФК Борусія Д

Відбулись чергові матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах А та D.

Дортмундська Борусія в якості господарів впевнено розпочала поєдинок проти Атлетіко. Гравці німецької команди створювали небезпеку біля воріт Яна Облака і під завісу першого тайму досягли свого. Голом відзначився Аксель Вітсель.

Ліга чемпіонів: Ліверпуль знищив Црвену Звезду, ПСЖ врятувався в матчі з Наполі

Після перерви мадридці пробували вирівняти становище, але натомість господарі подвоїли свою перевагу. На 73-й хвилині Геррейро замкнув простріл Хакімі. До кінця матчу дортмундці довели рахунок до розгромного, забивши ще 2 м'ячі.

В гості до московського Локомотива завітав Порту. Вже на 10-й хвилині чемпіони Росії могли відкрити рахунок з пенальті, але Ікер Касільяс продемонстрував, що є ще порох в порохівницях. Це надихнуло гостей і вже за 25 хвилин португальці були попереду на два м'ячі. До кінця першої половини зустрічі Міранчук відновив інтригу, відквитавши один м'яч.

Одразу після перерви Порту закріпив успіх ще одним голом. Під кінець зустрічі рефері залишив господарів у меншості.

Ліга чемпіонів, 3-й тур

Група А

Борусія Д – Атлетіко – 4:0

Голи: Вітсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83

Група D

Локомотив – Порту – 1:3

Голи: Мірначук, 38 – Марега, 26, Еррера, 35, Корона, 47

Вилучення: Квіркелія, 76 (Л)

Нереалізований пенальті: Фернандеш, 10 (Л)

Барселона без Мессі впевнено обіграла Інтер

Ліга чемпіонів3 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Атлетіко: Середа 24 жовтня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
4 : 0
Атлетіко
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Атлетіко Атлетіко Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд - Атлетіко Локомотив Москва Локомотив Москва Порту Порту Локомотив Москва - Порту
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
    Іспанія — 20:17971 Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
22
год
:
19
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук