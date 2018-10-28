Ліга чемпіонів: Борусія знищила Атлетіко в Дортмунді, Порту впевнено переміг Локомотив

Відбулись чергові матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах А та D.

Дортмундська Борусія в якості господарів впевнено розпочала поєдинок проти Атлетіко. Гравці німецької команди створювали небезпеку біля воріт Яна Облака і під завісу першого тайму досягли свого. Голом відзначився Аксель Вітсель.

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Після перерви мадридці пробували вирівняти становище, але натомість господарі подвоїли свою перевагу. На 73-й хвилині Геррейро замкнув простріл Хакімі. До кінця матчу дортмундці довели рахунок до розгромного, забивши ще 2 м'ячі.

В гості до московського Локомотива завітав Порту. Вже на 10-й хвилині чемпіони Росії могли відкрити рахунок з пенальті, але Ікер Касільяс продемонстрував, що є ще порох в порохівницях. Це надихнуло гостей і вже за 25 хвилин португальці були попереду на два м'ячі. До кінця першої половини зустрічі Міранчук відновив інтригу, відквитавши один м'яч.

Одразу після перерви Порту закріпив успіх ще одним голом. Під кінець зустрічі рефері залишив господарів у меншості.

Ліга чемпіонів, 3-й тур

Група А

Борусія Д – Атлетіко – 4:0

Голи: Вітсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83

Група D

Локомотив – Порту – 1:3

Голи: Мірначук, 38 – Марега, 26, Еррера, 35, Корона, 47

Вилучення: Квіркелія, 76 (Л)

Нереалізований пенальті: Фернандеш, 10 (Л)

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