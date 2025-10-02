Іспанські клуби продовжили боротьбу в Лізі чемпіонів – Атлетік зійшовся з Борусією Д, а Вільяреал приймав Ювентус. Результати і звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2025/26, 2-й тур основного етапу

Борусія Д – Атлетік – 4:1

Голи: Свенссон, 28, Чуквуемека, 50, Гірассі, 82, Брандт, 90+1 – Гурусета, 61

Вільяреал – Ювентус – 2:2

Голи: Мікаутадзе, 18, Вейга, 90 – Гатті, 49, Консейсау, 56

Атлетік та Вільяреал сподівалися набрати свої перші очки після поразок від північнолондонських клубів у стартовому турі ЛЧ. Втім, обидвом представникам Ла Ліги довелося несолодко.

Атлетік пропустив у Дортмунді на 28-й хвилині. Реактивний Адейємі "прочавив" захисника і прострілив на дальню стійку, де ніхто з басків не тримав Свенссона. На старті другої половини Борусія подвоює перевагу. Оборона Атлетіка банально не встигала за швидкими передачами "джмелів", а Сімон пустив у ближній кут удар Чуквуемеки.

Гурусета відродив надію гостей після кумедних дій центрбеків Дортмунда – Зюле та Антон влаштували "пінг-понг" у власному карному майданчику. Атлетік навіть забив вдруге, однак Роберт Наварро заліз у явний офсайд. Далі відбулося добивання басків. Гірассі вдало підставився під постріл Забітцера, а Брандт поставив масну крапку – 4:1. Борусія має 4 очки після 2 турів, у Атлетіка "бублик".

Не менш весело було в парі Вільяреала та Ювентуса. Тут рахунок "розмочили" іспанці – Мікаутадзе впав, але Пепе підхопив м'яч і повернув грузину, який розібрався.

Другий тайм розпочався з мегамоменту Девіда. Новачок Ювентуса бив з 4 метрів, однак примудрився схибити. Втім, незабаром туринці не лише відігрались, а й опинились попереду. Вестон Маккенні вивчив нову масову зброю сучасного футболу – аути. Американець жбурнув у карний майданчик, де домінували центрбеки "Старої синьйори". Келлі продовжив на Гатті, а той "прошив" Тенаса фантастичною бісіклетою. Хто міг чекати таке від Федеріко?

Це було схоже на шедевр Роналду-2018, а далі стався гол в стилі Мессі. Досвідчений Парехо обрізався в центрі поля, Консейсау перехопив, протягнув 30 метрів, прибрав захисника і чітко завершив лівою – 1:2.

Навіть це ще не все. На останній хвилині основного часу Вейга замкнув подачу з кутового, встановивши фінальні 2:2. Ювентус тепер має шкодувати, що влітку не викупив португальця після оренди. Туринці мають 2 очки, Вільяреал вигризає перше.

