У середу, 7 вересня, відбулися ще кілька поєдинків 1-го туру ЛЧ 2022/23. Звіт про матчі Айнтрахт – Спортінг і Аякс – Рейнджерс читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2022/23, 1 тур

Група A

Аякс – Рейнджерс – 4:0

Голи: Альварес, 17, Бергейс, 32, Кудус, 34, Бергвейн, 80

Група D

Айнтрахт Франкфурт – Спортінг Лісабон – 0:3

Голи: Едвардс, 65, Трінкау, 67, Сантуш, 82

Рейнджерс, який у битві за груповий турнір вибив ПСВ, вже в першому турі змушений був протистояти Аяксу – іншому нідерландському гранду. Підопічні Альфреда Схрьодера зняли всі питання щодо переможця ще в першому таймі.

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На 17-й хвилині амстердамці вийшли вперед, забивши у традиційно британському стилі. Альварес виграв позиційну боротьбу і замкнув подачу з кутового. Аякс міг забивати ще, але Маклафлін парирував удар з кількох метрів. Тадіч, Бергвейн і Кудус раз за разом крутили фірмові мережива поблизу штрафного гостей. У Рейнджерс в атаці нічого серйозного не було.

"Божі сини" подвоїли свою перевагу на 32-й хвилині. Маклафлін готувався забирати м'яч після удару Бергейса, але рикошет зіграв проти кіпера Рейнджерс. М'яч влетів у ближній кут – 2:0. Тут жн прийшов і третій гол. Кудус завершив сольний прохід ударом від стійки в дальній кут. Нокаут шотландців ще до перерви.

У другому таймі Аякс мав ще моменти (зокрема, вбивчий шанс змарнував Мохаммед Кудус, який хотів обіграти ледь не півкоманди Рейнджерс). Гості навіть забили, однак гол Барішіча скасували через офсайд. Шотландці, схоже, настільки засмутилися, що привезли собі 4-й гол – Бергвейн скористався невдалим пасом назад. 4:0 – впевнена перемога Аякса.

Айнтрахт і Спортінг зустрічалися в першому турі групи D – чи не найрівнішому квартеті з усіх. Окрім них, у цю четвірку потрапили Тоттенхем і Марсель. Німецька команда в першому таймі була ближчою до забитого м'яча, проте на перерву команди пішли з нулями на табло.

У другому таймі Спортінг продемонстрував майстер-клас із реалізації. Впродовж трьох хвилин гості забили двічі. Спершу Едвардс у боротьбі з суперником зумів проштовхнути м'яч у сітку, а Трінкау зміцнив перевагу португальців, завершивши контратаку.

Такий розвиток подій прибив Айнтрахт, який пропустив ще раз. Сантуш після чергової контратаки команди Рубена Аморіма пробив повз кіпера і поставив крапку. 0:3 – розкішний старт Спортінга в Лізі чемпіонів.

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