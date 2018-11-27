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Ліга чемпіонів: Аякс в більшості здолав АЕК Чигринського і очолив групу E

21:48 132 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Аякс в більшості здолав АЕК Чигринського і очолив групу E
Боротьба в матчі / твіттер ФК Аякс

В матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів Аякс обіграв АЕК. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 5 тур, група E

АЕК – Аякс – 0:2

Голи: Тадіч, 68, (пен), 72

Вилучення: Лівая, 67

В стартовому складі АЕКа вийшов Чигринський. Перший тайм Аякс мав невеличку перевагу, а от в другому Аякс отримав чисельну перевагу через другу жовту картку Ліваї. Тадіч реалізував пенальті, а через 4 хвилини напад голандців принизив увесь захист АЕКа. Голкіпер невдало вибив м'яч, який одразу повернули. Нерес зблизився з воротарем, дуже просто відтіснив Чигринського корпусом, відкотив на Хунтелаара, а той вивів Тадіча на порожні ворота. 0:2 – досить проста перемога Аякса.

Завдяки цій перемозі Аякс набрав 11 очок і став лідером групи, а АЕК з 0 очок завершає свій єврокубковий похід.

Ліга чемпіонів5 турОлімпійський Афіни (Афіни)

АЕК Афіни - Аякс: Вівторок 27 листопада 2018

АЕК Афіни
Матч завершено
0 : 2
Аякс
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