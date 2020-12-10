Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур

Група A

Баварія – Локомотив – 2:0

Голи: Зюле, 63, Шупо-Мотінг, 80

Зальцбург – Атлетіко – 0:2

Голи: Ермосо, 39, Карраско, 86

Група C

Манчестер Сіті – Марсель – 3:0

Голи: Торрес, 48, Агуеро, 77, Стерлінг, 90

Олімпіакос – Порту – 0:2

Голи: Отавіу, 10 (пенальті), Урібе, 77

Вилучення: Семеду, 79 (О)

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Гансі Флік проти Локо випустив напіврезервний, але доволі вмотивований склад Баварії. Мюнхенці повністю контролювали хід поєдинку, але зуміли відкрити рахунок лише в другому таймі. На 63-й хвилині Дуглас Коста подав із кутового точно на Нікласа Зюле, а німецький центрбек головою спрямував м'яч у ворота Гільєме. А на 80-й після затяжної атаки Гнабрі вивів на ударну позицію Еріка-Максіма Шупо-Мотінга й той потужно пробив під перекладину – 2:0!

Тим часом на батьківщині Моцарта місцевий Зальцбург в очному двобої з Атлетіко повинен був визначити другого учасника плей-офф від квартету A. Гостям допоміг стандарт: під завісу першого тайму Карраско подав зі штрафного від лівого краю, а Маріо Ермосо виграв другий поверх в опонентів і відкрив рахунок у матчі. На 86-й хвилині "матрацники" зуміли закріпити власну перевагу: Корреа без перешкод навісив із правого флангу, а той же Яннік Феррейра-Карраско в один дотик замкнув передачу партнера.

На Етіхаді Манчестер Сіті розгромив Марсель навіть в неоптимальному складі. Щоправда, "містяни" почали забивати лише після перерви. Спочатку Марез розрізним пасом знайшов вільного Феррана Торреса й той забив із кількох метрів. Далі Серхіо Агуеро вчасно відреагував на сейв Манданда після кутового й добив із меж воротарського. А на 90-й хвилині остаточно розбив мрії Олімпіка Рахім Стерлінг, скориставшись неузгодженістю воротаря з обороною.

Нарешті в Греції Порту здолав місцевий Олімпіакос, забивши по голу в кожному з таймі. У першій половині з одинадцятиметрової позначки відзначився Отавіу. А на 77-й хвилині "драконі" розіграли зразкову контратаку, в фінальній частині якої м'яч відскочив до Матеуса Урібе на лінії штрафного, звідки колумбієць наважився на потужний постріл і закріпив подвійну перевагу гостей з Піренеїв.

Турнірна таблиця груп Ліги чемпіонів