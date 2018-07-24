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Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд: Клуж вдома поступився Мальме

21:25 449 Читать на русском
Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд: Клуж вдома поступився Мальме
Клуж – Мальме – 0:1

Шведський Мальме на виїзді здолав румунський Клуж в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Шведський Мальме виграв перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів в румунського Клужа. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий 22-річним форвардом Карлосом Страндбергом наприкінці першого тайму.

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Матч-відповідь команди проведуть в Швеції 1 серпня.

У третьому кваліфікаційному раунді переможець пари Мальме – Клуж вийде на Лудогорець або Відеотон.

Ліга чемпіонів. Кваліфікація. 2-й кваліфікаційний раунд, перший матч

Клуж – Мальме – 0:1

Гол: Страндберг, 45.

Ліга чемпіонів2-й кваліф. раунд, перші матчі

ЧФР Клуж - Мальме: Вівторок 24 липня 2018

ЧФР Клуж
Матч завершено
0 : 1
Мальме
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Теги
Ліга чемпіонів ЧФР Клуж ЧФР Клуж Мальме Мальме ЧФР Клуж - Мальме
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