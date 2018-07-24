Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд: Клуж вдома поступився Мальме

Ліга чемпіонів — 22:27 11
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК без Хачеріді обіграв Базель, Шахов вийшов на заміну
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Вітор Буено перейде в Динамо незалежно від трансферу Дерліса Гонсалеса в СантосУкраїна — 20:35 2891
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Малком офіційно став гравцем БарселониІспанія — 19:36 4796
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Навас та Касілья не хочуть покидати Реал – проблема для Луніна, якого бачать в першій командіІспанія — 19:02 4656
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ФІФА оголосила 10 претендентів на звання найкращого гравця року з великою сенсацієюСвіт — 17:39 7533
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