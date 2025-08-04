Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Однак перед тим команді Олександрі Шовковського треба ще пройти свого суперника у третьому кваліфай-раунді. Переможець пари Динамо – Пафос опинився серед несіяних, тож може потрапити, зокрема, на шотландський Селтік, данський Копенгаген, угорський Ференцварош, норвезький Буде-Глімт чи сербську Црвену Звезду. Не португальська Бенфіка чи французька Ніцца, але теж серйозно. Ті ж сенсаційні норвежці зупинилися за крок від фіналу Ліги Європи минулого сезону, а угорцям програли без шансів на основному етапі.

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Шлях чемпіонів

Сіяні

Буде-Глімт (NOR)

Переможець пари 1: Мальме (SWE)/Копенгаген

Переможець пари 2: Лех (POL)/Црвена Звезда (SRB)

Переможець пари 3: Лудогорець (BUL)/Ференцварош (HUN)

Селтік (SCO)

Несіяні

Переможець пари 4: Кайрат (KAZ)/Слован (SVK)

Базель (SUI)

Переможець пари 5: Шкендія (MKD)/Карабах (AZE)

Переможець пари 6: Динамо Київ (UKR)/Пафос (CYP)

Штурм (AUT)

Шлях представників ліг

Сіяні

Переможець пари 1: Ніцца (FRA)/Бенфіка (POR)

Переможець пари 2: Зальцбург (AUT)/Брюгге (BEL)

Несіяні

Переможець пари 3: Рейнджерс (SCO)/Вікторія (CZE)

Переможець пари 4: Фейєнорд (NED)/Фенербахче (TUR)