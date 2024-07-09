Ліга чемпіонів 2024/25, перший раунд кваліфікації, перші матчі

Паневежис (Литва) – ГІК (Фінляндія) – 3:0

Голи: Велюліс, 17, Горобцов, 64 (пен.), Мбо, 67

Вилучення: Дьєнг, 71 (П)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 0:1

Гол: Брітто, 37

Вилучення: Еліонай, 10 – К. Гомес, 45

Нью Сейнтс (Уельс) – Дечіч (Чорногорія) – 3:0

Голи: Б. Янг, 4, 28, Д. Девіс, 39

УЕ Санта Колома (Андорра) – Балкані (Косово) – 1:2

Голи: Ель Газуї, 22 – Емерльяху, 42, Карріца, 90

Вікінгур (Ісландія) – Шемрок Роверс (Ірландія) – 0:0

Вилучення: Д. Ньюджент, 81 (ШР)

Віртус (Сан-Маріно) – ФКСБ (Румунія) – 1:7

Голи: Баттістіні, 86 – Олару, 6 (пен.), 11, 37, Попа, 22, 27, Мікулеску, 70, 73

Новий формат Ліги чемпіонів: УЄФА показав деталі – зміна групового етапу, більше учасників, унікальні тижні

З цього сезону Ліга чемпіонів змінює формат, що вплинуло і на дати старту. Раніше головний клубний турнір Європи починався наприкінці червня з попереднього раунду кваліфікації. Цьогоріч все починається відразу з першого раунду, де зійдуться 28 команд.

Честь відкрити змагання випала Паневежису та ГІКу. Литовці сенсаційно здобули розгромну перемогу, тому фінам за тиждень потрібно сподіватися на потужний камбек у рідних стінах. У заявці Паневежиса був український захисник Андрій Карвацький, але він просидів весь матч на лаві запасних.

У матчах вистачало грубощів. Паневежис завершував удесятьох, а в другій зустрічі обидві команди отримали по червоній. Лінкольн на виїзді мінімально здолав мальтійський Хамрун.

Валлійський Нью-Сейнтс за тайм не залишив мокрого місця від Дечіча. Балкані влаштував камбек на полі УЕ Санта-Коломи.

Не обійшлось без вилучення і в матчі Вікінгур – Шемрок Роверс, а от голів не було. Все вирішиться в Ірландії. Другий матч між Віртусом і Стяуа перетворився на формальність. Румуни розбили суперника з рахунком 7:1 на його ж полі.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2024/25 – Динамо отримало першого суперника