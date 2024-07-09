Ліга чемпіонів 2024/25 офіційно стартувала: відомі результати – сенсаційна перемога українця, є 7:1
Новий розіграш Ліги чемпіонів офіційно розпочався. Результати перших матчів – у цій новині "Футбол 24".
Ліга чемпіонів 2024/25, перший раунд кваліфікації, перші матчі
Паневежис (Литва) – ГІК (Фінляндія) – 3:0
Голи: Велюліс, 17, Горобцов, 64 (пен.), Мбо, 67
Вилучення: Дьєнг, 71 (П)
Хамрун Спартанс (Мальта) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 0:1
Гол: Брітто, 37
Вилучення: Еліонай, 10 – К. Гомес, 45
Нью Сейнтс (Уельс) – Дечіч (Чорногорія) – 3:0
Голи: Б. Янг, 4, 28, Д. Девіс, 39
УЕ Санта Колома (Андорра) – Балкані (Косово) – 1:2
Голи: Ель Газуї, 22 – Емерльяху, 42, Карріца, 90
Вікінгур (Ісландія) – Шемрок Роверс (Ірландія) – 0:0
Вилучення: Д. Ньюджент, 81 (ШР)
Віртус (Сан-Маріно) – ФКСБ (Румунія) – 1:7
Голи: Баттістіні, 86 – Олару, 6 (пен.), 11, 37, Попа, 22, 27, Мікулеску, 70, 73
Новий формат Ліги чемпіонів: УЄФА показав деталі – зміна групового етапу, більше учасників, унікальні тижні
З цього сезону Ліга чемпіонів змінює формат, що вплинуло і на дати старту. Раніше головний клубний турнір Європи починався наприкінці червня з попереднього раунду кваліфікації. Цьогоріч все починається відразу з першого раунду, де зійдуться 28 команд.
Честь відкрити змагання випала Паневежису та ГІКу. Литовці сенсаційно здобули розгромну перемогу, тому фінам за тиждень потрібно сподіватися на потужний камбек у рідних стінах. У заявці Паневежиса був український захисник Андрій Карвацький, але він просидів весь матч на лаві запасних.
У матчах вистачало грубощів. Паневежис завершував удесятьох, а в другій зустрічі обидві команди отримали по червоній. Лінкольн на виїзді мінімально здолав мальтійський Хамрун.
Валлійський Нью-Сейнтс за тайм не залишив мокрого місця від Дечіча. Балкані влаштував камбек на полі УЕ Санта-Коломи.
Не обійшлось без вилучення і в матчі Вікінгур – Шемрок Роверс, а от голів не було. Все вирішиться в Ірландії. Другий матч між Віртусом і Стяуа перетворився на формальність. Румуни розбили суперника з рахунком 7:1 на його ж полі.
Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2024/25 – Динамо отримало першого суперника