10 команд вже напряму вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті та Ліверпуль гарантували собі місце в топ-4 АПЛ, Інтер і Мілан – аналогічно в Серії А, а Баварія та дортмундська Борусія – в Бундеслізі. ПСЖ став чемпіоном Франції, а Зальцбург виграв австрійську Бундеслігу. Реал і Порту математично не опустяться нижче других місць в Іспанії та Португалії відповідно.

У кваліфікації візьмуть участь чемпіони-2021/22 слабших ліг: Ференцварош (Угорщина), Лудогорець (Болгарія), Мальме (Швеція), Буде-Глімт (Норвегія), Жальгіріс (Литва), РФС (Латвія), Слован (Словаччина), солігорський Шахтар (Білорусь), Тобол (Казахстан), Карабах (Азербайджан), батумське Динамо (Грузія), ГІК (Фінляндія), Класвік (Фарери), ТНС (Уельс), Ред Імпс (Гібралтар), Шемрок Роверс (Ірландія), Шкупі (Північна Македонія), Зріньскі (Боснія), Левадія (Естонія), Вікінгур (Ісландія).

Також в Лігу чемпіонів вийшли Спортінг та Бенфіка від Португалії, Селтік і Рейнджерс від Шотландії, Трабзонспор від Туреччини. Однак поки що невідомо, з якого раунду вони стартуватимуть.

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