Ліга чемпіонів, 3 раунд кваліфікації, перші матчі

Шериф – Вікторія Плзень – 1:2

Голи: Аканбі, 36 – Хорий, 41 (пен), Буха, 55

Лудогорець – Динамо Загреб – 1:2

Голи: Текпетей, 22 – Періч, 6, Падт, 9 (аг)

Монако – ПСВ – 1:1

Голи: Дісасі, 80 – Вірман, 38

Уніон Сен-Жилуаз – Рейнджерс – 2:0

Голи: Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен)

Нема Вернидуба – нема успіху. Шериф програв перший матч чеській Вікторії. Чемпіони Молдови відкрили рахунок з пенальті, але через 5 хвилин отримали 11-метровий у власні ворота. На початку другого тайму гості з Плзеня забили переможний гол зусиллями Бухи та збільшили свої шанси вийти в наступний раунд.

Балканське протистояння Лудогорця та загребського Динамо завершилося на користь хорватів. Ігор Пластун з партнерами пропустили два м'ячі за стартові 10 хвилин. Оборона Лудогорця не впоралася з серією навісів – Періч завершив атаку точним ударом. Загреб дуже швидко подвоїв перевагу, організувавши прорив лівим флангом. Болгари відквитали один гол, коли Тектепей потужно пробив з гострого кута, але врятувати бодай нічию не зуміли. У другому таймі воротар Динамо витягнув м'яч прямо з лінії.

У центральному матчі дня Монако розписав нічию з ПСВ. Монегаски пропустили наприкінці першого тайму, тому всю другу половину гри провели в атаках. Найгострішими були стандарти у виконанні команди Філіппа Клемана. На 80-й хвилині Дісасі зрівняв рахунок після подачі зі штрафного. Монако міг і перемогу вирвати завдяки стандартам – удар Дісасі парирував голкіпер, а добивання Фофана взяла на себе стійка. У підсумку нічия, яка залишає велику інтригу на матч-відповідь. Нагадаємо, що минулого року Монако не пройшов кваліфікацію в Лігу чемпіонів, поступившись Шахтарю.

Несподівано програв віцечемпіон Шотландії. Рейнджерс поступилися бельгійському Уніону. У середині першого тайму мальтійський хавбек Теума вивів Сен-Жилуаз вперед, а по перерві Ванзейр з пенальті встановив підсумковий рахунок – 2:0 на користь бельгійців. "Рейнджери", які сьогодні завдали втричі менше ударів за суперника, спробують взяти реванш за тиждень.

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