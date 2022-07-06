Ліга чемпіонів-2022/23: колишні команди Вернидуба без голів, потужний старт Буде-Глімт
Стартувала кваліфікація нового сезону Ліги чемпіонів. Сьогодні відбулися чергові матчі першого раунду відбору.
Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації
Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина) – 0:0
Буде-Глімт (Норвегія) – Класвік (Фарери) – 3:0
Голи: Боніфас, 11, 21, 58
ГІК (Фінляндія) – РФС (Латвія) – 1:0
Гол: Мартіч, 11
Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія) – 1:0
Гол: Хассан, 71
Вилучення: Кірх, 54 – Лімай, 68
Зріньскі (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова) – 0:0
Марібор (Словенія) – Шахтар Солігорськ (Білорусь) – 0:0
Слован (Словаччина) – Динамо Батумі (Грузія) – 0:0
Вилучення: Кобахідзе, 42
Відразу 4 матчі завершилися нульовими нічиїми. Шериф після втрати Юрія Вернидуба не зумів обіграти босняків. Ще один колишній клуб українського фахівця – Шахтар Солігорськ – розписав виїзну нічию з Марібором, що може вважатися успіхом. Ференцварош без Олександра Зубкова невдало з'їздив у Казахстан до Тобола. А от Олександр Азацький допоміг батумському Динамо вистояти нічию на полі Слована, граючи весь другий тайм у меншості.
Буде-Глімт зробив собі славу в попередній Лізі конференцій, а тепер намагається прорватися в групу Ліги чемпіонів. На першому етапі норвежці розгромили Класвік з Фарер. Хет-триком відзначився нігерійський форвард Боніфас, який пропустив рік через травму. Фінський ГІК мінімально здолав Ригу, а чемпіон Люксембургу Дюделанж переграв Тірану.
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