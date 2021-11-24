Одразу троє представників АПЛ вже можуть очікувати на жеребкування весняної частини ЛЧ.

Перемоги у 5-му турі групового етапу допомогли Челсі та Манчестер Юнайтед потрапити у топ-6 щасливчиків, які гарантували собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Раніше достроковий вихід з групи оформили Баварія, Ювентус, Ліверпуль та Аякс.

Динамо, на жаль, не змогло створити сенсацію у матчі з мюнхенцями і втратило шанси навіть на плей-офф Ліги Європи. У Шахтаря ще є можливість врятувати для себе євровесну, але для цього потрібно обов'язково на виїзді здолати Інтер.

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