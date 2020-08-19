Ліга чемпіонів 2020/21, кваліфікація: Ребров впевнено обіграв шведів і вийшов на Селтік, два українці вилетіли з турніру

У першому матчі ігрового дня Сергій Вакуленко в складі Арарата зустрічався з кіпрською Омонією, яка вийшла в Лігу чемпіонів завдяки тому, що на момент скасування тамтешнього чемпіонату (через коронавірус) очолювала турнірну таблицю за різницею голів.

Вірменська команда (без жодного вірменина в старті) вважалася аутсайдером протистояння, але з допомогою Вакуленка грала на рівних і перевела матч в овертайми. Екс-захисник Карпат і Маріуполя провів у центрі оборони Арарата весь поєдинок і заробив жовту картку.

В овертаймі Арарат все ж пропустив (розрізний пас через центр, Вакуленко не встиг підстрахувати партнерів і закрити дірку) і вилетів з Ліги чемпіонів, а Омонія в наступному раунді поїде в гості до варшавської Легії.

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Сергій Ребров отримав серйозні втрати перед стартом в Лізі чемпіонів – через травми вилетіли Олександр Зубков і капітан команди. Ігор Харатін з'явився з перших хвилин проти Юргордена, а вже в дебюті зустрічі перевірив пильність голкіпера дальнім ударом. Згодом отримав неприємне пошкодження, але продовжив грати.

Харатін дуже часто зустрічався з м'ячем і задавав напрямок атакам Ференцвароша. Намагався загострювати передачами у штрафний майданчик, а ще опускався на одну лінію з захисниками для розіграшу. Ференцварош у першому таймі володів ініціативою та вийшов уперед – угорці запресингували суперника на чужій половині, а Нгуен класним дальнім ударом відкрив рахунок.

По перерві Юргорден перехопив ініціативу, затиснув підопічних Реброва у власних володіннях і почав створювати момент за моментом. Втім, "фраді" впіймали шведів на контратаці – Болі викотив з глибини на Нгуена, а той акуратно переграв голкіпера. До фінального свистка Ференцварош грамотно зіграв на контратаках і навіть був ближчим до гола. Ребров вийшов у наступний етап кваліфікації, де зустрінеться з Селтіком.

Вихованець Шахтаря Євген Єфремов вийшов захищати кольори Судуви у балтійському дербі проти Флори. Литовці пропустили на початку другого тайму, але наприкінці матчу відігралися з пенальті. Український правий захисник пішов з поля ще за програшного рахунку, а Судува продерлася далі в серії 11-метрових.

В'ячеслав Шарпар (екс-хавбек Металіста, Волині та Ворскли) вилетів з Ліги чемпіонів разом з Ригою. Він під керівництвом колишнього тренера Карпат Олега Кононова невдало з'їздив у Ізраїль. Маккабі Тель-Авів здолав Ригу завдяки двом пенальті та вийшов якраз на Судуву з Єфремовим.

Ліга чемпіонів 2020/21, кваліфікація. Шлях чемпіонів, перший раунд

Арарат (Вірменія) – Омонія (Кіпр) – 0:1

Гол: Тьяго, 94

Вилучення: Уманес, 98 (А)

Мольде (Норвегія) – КуПС (Фінляндія) – 5:0

Голи: Хестад, 26, Ейкрем, 38, Омойюанфо, 65, Педерсен, 90, Кнудтзон, 90+3

Флора (Естонія) – Судува (Литва) – 1:1 (по пенальті – 2:4)

Голи: Саппінен, 49 – Топчагіч, 78 (пенальті)

Целє (Словенія) – Дандолк (Ірландія) – 3:0

Голи: Керін, 43, Візінгер, 89, Дангубіч, 90+5

Динамо Тбілісі (Грузія) – Тірана (Албанія) – 0:2

Голи: Торасса, 45+4, Ісмайлгечі, 86

Ференцварош (Угорщина) – Юргорден (Швеція) – 2:0

Голи: Нгуен, 33, 62

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Рига (Латвія) – 2:0

Голи: Блекмен, 58 (пен), 87 (пен)

Коннас-Кі (Уельс) – Сараєво (Боснія та Герцеговина) – старт о 21:00

Будучность (Чорногорія) – Лудогорець (Болгарія) – старт о 21:00

Шериф (Молдова) – Фола (Люксембург) – старт о 21:00

Флоріана (Мальта) – Клуж (Румунія) – старт о 22:00