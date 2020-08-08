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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН

Ліга чемпіонів 2019/20: визначилася третя пара 1/4 фіналу

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Ліга чемпіонів 2019/20: визначилася третя пара 1/4 фіналу
Ліга чемпіонів 2019/20: визначилася третя пара 1/4 фіналу

За підсумками матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стали відомі ще 2 команди, які візьмуть участь у чвертьфіналах.

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

Манчестер Сіті вдруге здолав Реал, а Ліон зміг втримати перевагу гостьового гола проти Ювентуса.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

Відомі пари 1/4 Ліги чемпіонів:

Аталанта – ПСЖ

РБ Лейпциг – Атлетіко

Манчестер Сіті – Ліон

Нагадаємо, 8 серпня відбудуться поєдинки Барселона – Наполі та Баварія – Челсі. За їхніми підсумками список чвертьфіналістів сформується повністю.

Манчестер Сіті переграв Реал і пробився в 1/4 ЛЧ – команда Зінченка дуже близька і до півфіналу

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Теги
Манчестер Сіті - Реал Мадрид Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліон Ліон Ювентус - Ліон
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