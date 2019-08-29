Ліга чемпіонів 2019/20: УЄФА представив офіційний м'яч групового турніру

УЄФА оприлюднив фото офіційного м'яча, яким учасники Ліги чемпіонів 2019/20 гратимуть у груповому турнірі.

Офіційний м'яч групового етапу ЛЧ 2019/20 виготовлений компанією Adidas, яка вирішила цього разу зробити фон ігрового снаряду різнокольоровим. Під час виготовлення нового м'яча використовувалися матеріали і технології, які застосовувалися під час виробництва м'яча для ЧС-2018.

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До слова, раніше повідомлялося, що вартість такого м'яча складе 150 євро.

Нагадаємо, вже сьогодні, 29 серпня, відбудеться жеребкування групового турніру ЛЧ 2019/20. Україну на цій стадії представлятиме лише донецький Шахтар, який потрапив у другий кошик. Початок жеребкування – о 19:00 за київським часом.

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