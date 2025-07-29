Ліга чемпіонів: 16-річний фанат Мудрика влаштував камбек з 0:2 і вивів екс-клуб Тимощука у наступний раунд
Відбулися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Результати та звіт про ігри читайте на "Футбол 24".
Ліга чемпіонів 2025/26, другий раунд кваліфікації, матчі-відповіді
Кайрат – КуПС – 3:0 (перший матч – 0:2)
Голи: Сатпаєв, 9, Жоржінью, 29, Громико, 43
Дріта – Копенгаген – початок о 21:00 (перший матч – 0:2)
Зріньскі – Слован Братислава – початок о 22:00 (перший матч – 0:4)
Црвена Звезда – Лінкольн Ред Імпс – початок о 22:00 (перший матч – 1:0)
Ігровий день відкривали Кайрат і КуПС. Казахи у Фінляндії зазнали поразки 0:2, однак вдома ще до перерви перевернули дуель на свою користь.
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Партнерів повів за собою Дастан Сатпаєв, якому за 2 тижні виповниться лише 17 років. Хлопчина з настанням повноліття приєднається до Челсі і навіть зізнавався, що Михайло Мудрик є його кумиром. Сьогодні ж Сатпаєв "розмочив" рахунок гарматним ударом після розіграшу кутового (є питання до кіпера КуПС). Успіх Кайрата розвинули Жоржінью та Громико, якому асистував той-таки Сатпаєв.
Господарі впевнено втримали перевагу в другому таймі та крокують до наступного раунду.
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