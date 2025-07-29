Відбулися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Результати та звіт про ігри читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2025/26, другий раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Кайрат – КуПС – 3:0 (перший матч – 0:2)

Голи: Сатпаєв, 9, Жоржінью, 29, Громико, 43

Дріта – Копенгаген – початок о 21:00 (перший матч – 0:2)

Зріньскі – Слован Братислава – початок о 22:00 (перший матч – 0:4)

Црвена Звезда – Лінкольн Ред Імпс – початок о 22:00 (перший матч – 1:0)

Ігровий день відкривали Кайрат і КуПС. Казахи у Фінляндії зазнали поразки 0:2, однак вдома ще до перерви перевернули дуель на свою користь.

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Партнерів повів за собою Дастан Сатпаєв, якому за 2 тижні виповниться лише 17 років. Хлопчина з настанням повноліття приєднається до Челсі і навіть зізнавався, що Михайло Мудрик є його кумиром. Сьогодні ж Сатпаєв "розмочив" рахунок гарматним ударом після розіграшу кутового (є питання до кіпера КуПС). Успіх Кайрата розвинули Жоржінью та Громико, якому асистував той-таки Сатпаєв.

Господарі впевнено втримали перевагу в другому таймі та крокують до наступного раунду.

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