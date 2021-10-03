Ліга 1, 8-й тур

Анже – Метц – 3:2

Голи: Чо, 52, Мангані, 65, Баокен, 90+2 – Бронн, 10, Буллая, 58

Лор'ян – Клермон – 1:1

Голи: Ляпорт, 54 – Байо, 15

Монако – Бордо – 3:0

Голи: Чуамені, 35, Головін, 48, Бен Єддер, 64 (пен)

Нант – Труа – 2:0

Голи: Жиротто, 58, Бла, 69

Лілль – Марсель – 2:0

Голи: Девід, 28, 90+4

Сент-Етьєн – Ліон – початок о 21:45

Анже та Метц забили один одному по два рази. Здавалось, що поєдинок завершиться мировою, але Баокен на 90+2 хвилині подарував "чорно-білим" три залікові бали, які дозволили їм піднятись на 4 місце.

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Жерсон Родрігес разом з Труа завітав до Нанта. Люксембуржець, орендований у Динамо, провів на полі 85 хвилин, але результативними діями не відзначився, хоч і мав мінімум одну чудову нагоду. А от Нант забив двічі та святкував перемогу.

Відеоогляд матчу за участю Жерсона:

Лілль, який невдало розпочав сезон, повернувся на тріумфальний шлях та здобув третю перемогу поспіль. Цього разу "жертвою" чинних чемпіонів був Марсель. Лор'ян та Клермон розійшлись гольовим миром, а от Монако розтрощив Бордо, забивши тричі без відповіді.

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