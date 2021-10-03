Ліга 1: Жерсон не врятував Труа від поразки, чинні чемпіони перемогли втретє поспіль, Монако розтрощив Бордо
У неділю відбулись чергові поєдинки 8-го туру французької першості. Огляд читайте на Футбол 24.
Ліга 1, 8-й тур
Анже – Метц – 3:2
Голи: Чо, 52, Мангані, 65, Баокен, 90+2 – Бронн, 10, Буллая, 58
Лор'ян – Клермон – 1:1
Голи: Ляпорт, 54 – Байо, 15
Монако – Бордо – 3:0
Голи: Чуамені, 35, Головін, 48, Бен Єддер, 64 (пен)
Нант – Труа – 2:0
Голи: Жиротто, 58, Бла, 69
Лілль – Марсель – 2:0
Голи: Девід, 28, 90+4
Сент-Етьєн – Ліон – початок о 21:45
Анже та Метц забили один одному по два рази. Здавалось, що поєдинок завершиться мировою, але Баокен на 90+2 хвилині подарував "чорно-білим" три залікові бали, які дозволили їм піднятись на 4 місце.
Почеттіно знайшов винного у першій поразці ПСЖ у сезоні
Жерсон Родрігес разом з Труа завітав до Нанта. Люксембуржець, орендований у Динамо, провів на полі 85 хвилин, але результативними діями не відзначився, хоч і мав мінімум одну чудову нагоду. А от Нант забив двічі та святкував перемогу.
Відеоогляд матчу за участю Жерсона:
Лілль, який невдало розпочав сезон, повернувся на тріумфальний шлях та здобув третю перемогу поспіль. Цього разу "жертвою" чинних чемпіонів був Марсель. Лор'ян та Клермон розійшлись гольовим миром, а от Монако розтрощив Бордо, забивши тричі без відповіді.
ПСЖ зазнав першої поразки в сезоні – Мессі не вистачило сантиметрів, збиті приціли Неймара та Мбаппе, нова перлина Ренна