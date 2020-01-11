Ліга 1: VAR допоміг Ліону, Тулуза програла 10-й матч поспіль, Монпельє наближається до трійки

Відбулися чергові матчі 20-го туру Ліги 1. Звіти про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Франція, 20 тур

Бордо – Ліон – 1:2

Голи: Бріан, 15 – Корне, 50, Дембеле, 53

Ам'єн – Монпельє – 1:2

Голи: Дібассі, 12 – Лаборде, 50, Делор, 83

Анже – Ніцца – 1:1

Голи: Тіуб, 37 – Сіпріен, 45+4 (п)

Метц – Страсбур – 1:0

Гол: Бойє, 68

Нім – Реймс – 2:0

Голи: Ріпар, 15, Бенраху, 90+3

Тулуза – Брест – 2:5

Голи: Діакіте, 16, 21 – Курт, 7, Шарбон'є, 72, 77, Мбок, 79, Кардона, 85

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В першому матчі ігрового дня Ліон обіграв Бордо. Жирондинці забили першими, але розгубили свою перевагу. Наприкінці матчу все зуміли зрівняти рахунок, але VAR скасував гол. Таким чином "ткачі" завдали Бордо четвертої поразки поспіль.

Серед решти зустрічей варто відзначити перестрілку Тулузи та Бреста, яка завершилася на користь останніх. На двох команди забили аж сім голів. Для "фіалок" це 10-й програний матч поспіль у Лізі 1.

Нім несподівано обіграв Реймс і перервав безвиграшну серію в чемпіонаті, яка тривала 12 матчів. Монпельє скористався втратами конкурентів і наблизився до третього місця на відстань у 2 очки.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ