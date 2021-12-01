Ліга 1, 16-й тур

Анже – Монако – 1:3

Голи: Нюбель, 55 (аг) – Боаду, 25, Діоп, 45, Дісасі, 73

Брест – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Февр, 64 (пен)

Метц – Монпельє – 1:3

Голи: Де Превілль, 70 – Саваньє, 36, Мавідіді, 45+1, Вагі, 48

Страсбур – Бордо – 5:2

Голи: Томассон, 22, Гамейро, 43 (пен), Айорк, 45+1, 65, Лінард, 48 – Хванг, 7, Еліс, 57

Труа – Лор'ян – 2:0

Голи: Ріпарт, 7, Н'Гессан, 34

Монако завітав до Анже, де без особливих проблем переграв однойменну команду. "Червоно-білі" відзначились аж чотирма м'ячами у зустрічі, та один із них був автоголом. Його до свого пасиву записав Нюбель.

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Брест завдяки одному влучному удару зумів набрати три очки в поєдинку зі Сент-Етьєном, який у поточному сезоні виграв лише дві з 16 зустрічей у чемпіонаті Франції. "Зелені" надалі залишились на останній сходинці у турнірній таблиці.

Монпельє тричі забив Метцу, але раз все ж витягував м'яча зі своїх воріт. Страсбур і Бордо влаштували свято для фанатів, забивши 7 м'ячів на двох. Та влучнішим все ж виявились господарі.

А от Труа на домашньому полі розібрався із Лор'яном. Два голи у першому таймі вирішили долю принципової зустрічі, адже завдяки перемозі господарі обійшли візаві в турнірній таблиці. Орендований у Динамо Жерсон Родрігес не потрапив навіть до заявки Труа.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції