У середу, 11 січня, відбулися матчі 18 туру чемпіонату Франції. Ренн поступився Клермону (1:2) і втратив двох гравців на наступний матч з ПСЖ.

Ліга 1, 18-й тур

Клермон – Ренн 2:1

Голи: Кіє, 31, Гастьєн, 90+5 – Калімуендо, 74

Аяччо – Реймс 0:1

Гол: Мунетсі, 3

Нант – Ліон 0:0

Брест – Лілль 0:0

Осер – Тулуза 0:5

Голи: Шаїбі, 4, Руао, 33, ван ден Бумен, 41 (з пенальті), Абухлаль, 75, Даллінга, 88

Ніцца – Монпельє 6:1

Голи: Пепе, 15, 56, Тюрам, 35, Делор, 75, Барклі, 82, 85 – Саваньє, 80

ПСЖ – Анже 2:0

Голи: Екітіке, 5, Мессі, 72

Страсбур – Ланс 2:2

Голи: Прчіч, 13, Гамейро, 16 – Клод-Моріс, 11, Опенда, 33

Лор'ян – Монако 2:2

Голи: Уттара, 75, Моффе, 77 – Емболо, 61, Бен-Єддер, 90+3

За чотири дні до зустрічі з ПСЖ суперник Шахтаря по Лізі Європи – Ренн – поступився в гостях Клермону (1:2) в рамках 18 туру чемпіонату Франції. Команда Бруно Женезьо завершувала цей матч вдев'ятьох – ближче до кінця зустрічі правий вінгер Бенжамен Буріго отримав два попередження і заробив вилучення, а центральний захисник Вармед Омарі заробив пряму червону картку. Тепер вони будуть змушені пропустити зустріч з ПСЖ через дискваліфікацію.

Саму зустріч Ренн програв завдяки якісним контратакам суперника. Бретонці володіли м'ячем та перевагою, але не могли її реалізувати. Серйозна травма Мартіна Терр'є, який у вівторок був прооперований, серйозно позначилася на можливостях команди...