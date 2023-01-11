Ліга 1: суперник Шахтаря програв і втратив двох гравців на матч з ПСЖ
У середу, 11 січня, відбулися матчі 18 туру чемпіонату Франції. Ренн поступився Клермону (1:2) і втратив двох гравців на наступний матч з ПСЖ.
Ліга 1, 18-й тур
Клермон – Ренн 2:1
Голи: Кіє, 31, Гастьєн, 90+5 – Калімуендо, 74
Аяччо – Реймс 0:1
Гол: Мунетсі, 3
Нант – Ліон 0:0
Брест – Лілль 0:0
Осер – Тулуза 0:5
Голи: Шаїбі, 4, Руао, 33, ван ден Бумен, 41 (з пенальті), Абухлаль, 75, Даллінга, 88
Ніцца – Монпельє 6:1
Голи: Пепе, 15, 56, Тюрам, 35, Делор, 75, Барклі, 82, 85 – Саваньє, 80
ПСЖ – Анже 2:0
Голи: Екітіке, 5, Мессі, 72
Страсбур – Ланс 2:2
Голи: Прчіч, 13, Гамейро, 16 – Клод-Моріс, 11, Опенда, 33
Лор'ян – Монако 2:2
Голи: Уттара, 75, Моффе, 77 – Емболо, 61, Бен-Єддер, 90+3
За чотири дні до зустрічі з ПСЖ суперник Шахтаря по Лізі Європи – Ренн – поступився в гостях Клермону (1:2) в рамках 18 туру чемпіонату Франції. Команда Бруно Женезьо завершувала цей матч вдев'ятьох – ближче до кінця зустрічі правий вінгер Бенжамен Буріго отримав два попередження і заробив вилучення, а центральний захисник Вармед Омарі заробив пряму червону картку. Тепер вони будуть змушені пропустити зустріч з ПСЖ через дискваліфікацію.
Саму зустріч Ренн програв завдяки якісним контратакам суперника. Бретонці володіли м'ячем та перевагою, але не могли її реалізувати. Серйозна травма Мартіна Терр'є, який у вівторок був прооперований, серйозно позначилася на можливостях команди...