Відбулися чергові матчі 11-го туру чемпіонату Франції. Результати та огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 11 тур

Тулуза – Анже – 3:2

Голи: Деягере, 10, ван ден Бомен, 40 (п), Спірінгс, 67 – Бенталеб, 33, Салама, 90+3

Нант – Брест – 4:1

Голи: Сімон, 35, Ганаго, 36, Мостафа, 71, Муссоко, 88 – Фадіга, 18

Осер – Ніцца – 1:1

Голи: Да Коста, 42 – Делор, 20

Ренн – Ліон – 3:2

Голи: Тер'є, 38, 77, Гуїрі, 47 – Дяказетт, 23, 72

Труа – Аяччо – 1:1

Голи: Поросо, 76 – Іль-Ідріссі, 88

Нереалізований пенальті: Нурі, 37 (Аяччо)

Зміна головного тренера не дала Бресту миттєвого результату. Уже з новим наставником "пірати" розгромно програли Нанту, який до того не міг перемогти протягом 8 матчів у всіх турнірах. Брест залишається останнім.

Лоран Блан проводив перший матч на чолі Ліона. "Ткачі" навіть забили першими, але Ренн не просто відігрався, а двічі виходив уперед. Зрештою, суперник Динамо в Лізі Європи втримав перемогу та наблизився до лідерів у турнірній таблиці.