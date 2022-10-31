Ліга 1, 13 тур

Брест – Реймс – 0:0

Осер – Аяччо – 1:0

Гол: Сахі, 8

Монако – Анже – 2:0

Голи: Емболо, 54, Головін, 70

Нант – Клермонт – 1:1

Голи: Мостафа, 73 – Боржес, 54

Ренн – Монпельє – 3:0

Голи: Тер'є, 15, Калімуендо, 23, Гуїрі, 83

Лор'ян – Ніцца – 1:2

Голи: Уттара, 18 – Аталь, 61, Лаборд, 69

Ліон – Лілль – 1:0

Гол: Ляказетт, 74

Лор'ян був головною сенсацією старту сезону, але в останніх трьох матчах підопічні Режіса Ле Бріса змогли набрати лише два очки та відкотилися з другого місця на четверте. 8-матчеву безпрограшну серію Лор'яна перервала Ніцца, яка до сьогодні не перемагала на Стад де Мустуар понад 5 років. Невдачами конкурента скористався Ренн. Колишній суперник Динамо виграв 5 останніх матчів у чемпіонаті й уже перебуває в зоні Ліги чемпіонів.

ПСЖ вирвав перемогу над командою українця – Мессі забив шикарний гол з асиста Рамоса, Неймар та Мбаппе теж відзначились

Закривати тур випало Ліллю та Ліону. "Доги" мали приголомшливу статистику проти цього суперника, але підопічні Паулу Фонсеки не змогли підтримати традицію. Попереднього разу "ткачі" обігрували Лілль ще до того, як Александр Ляказатт перебрався в Арсенал. Тепер форвард знову в рідному клубі, й саме його гол виявився єдиним у звітному матчі.