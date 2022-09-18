Відбулись чергові поєдинки 8-го туру чемпіонату Франції, в яких свої ігри зіграли Марсель, Монако та суперник Динамо в Лізі Європи – Ренн. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2022/23, 8-й тур

Реймс – Монако – 0:3

Голи: Головін, 47, Мінаміно, 87, Бен-Єддер, 90

Вилучення: Локо, 22 (Реймс)

Брест – Аяччо – 0:1

Гол: Амума, 65

Клермон – Труа – 1:3

Голи: Гастьєн, 4 – Бальде, 23, 54, Ріпар, 83

Марсель – Ренн – 1:1

Голи: Гендузі, 52 – Гендузі, 25 (пен.)

Ніцца – Анже – 0:1

Гол: Бенталеб, 43

Вилучення: Тодібо, 1 – Буфал, 62

Нант – Ланс – 0:0

Монако розпочав ігрову програму неділі розгромом Реймса. На 22 хвилині Локо отримав пряму червону, після чого монегаски розірвали суперника завдяки голу Головіна по перерві та забитому м'ячу і асисту Мінаміно під завісу зустрічі.

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Марсель та Ренн, який є суперником Динамо в Лізі Європи, розійшлись оригінальною нічиєю – 1:1. Річ у тім, що обидва голи в зустрічі забив Маттео Гендузі, спочатку відправивши м'яч у власні ворота, а пізніше зрівнявши рахунок.

А Ніцца несподівано поступилась Анже. Тодібо з рекордною червоною карткою сильно посприяв цьому – Бенталеб забив єдиний гол у грі, коли Анже був у більшості. Щоправда, Буфал по перерві вирівняв склади, отримавши другу жовту за симуляцію.