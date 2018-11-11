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Ліга 1: Суперник Динамо Ренн розійшовся миром з Нантом, Марсель переміг Діжон

20:22 119 Читать на русском
Ліга 1: Суперник Динамо Ренн розійшовся миром з Нантом, Марсель переміг Діжон
Ренн – Нант / Фото ФК Ренн

Відбулись чергові матчі 13-го туру чемпіонату Франції.

Ренн на правах господаря поєдинку проти Нанта вийшов уперед вже на 6-й хвилині. Проте гості швидко відновили паритет. У другій половині зустрічі гравці Ренна володіли тотальною перевагою над суперником, але так і не змогли відзначитись, незважаючи навіть на призначений пенальті у ворота Нанта.

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Бордо та Кан голів не забивали і забрали по одному очку.

Марсель підійшов до матчу з Діжоном у якості явного фаворита і без особливих зусиль переграв суперника, забивши по голу в кожному з таймів.

Чемпіонат Франції, 13-й тур

Ренн – Нант – 1:1

Голи: Йоханссон, 6, Сала, 16

Нереалізований пенальті: Греньє, 57

Бордо – Кан – 0:0

Марсель – Діжон – 2:0

Голи: Окампос, 45+2, Рамі, 84

Франція13 турМатмют Атлантік (Бордо)

Бордо - Кан: Неділя 11 листопада 2018

Бордо
Матч завершено
0 : 0
Кан
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Франція Ліга 1 Бордо - Кан Марсель - Діжон Ренн - Нант
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