Франція, 25 тур

Реймс – Тулуза – 3:0

Голи: Іто, 4, Мунетсі, 7, Абдельхамід, 68

Нант – Ренн – 0:1

Гол: Доку, 20

Клермон – Страсбур – 1:1

Голи: Рашані, 65 – Діалло, 34

Лор'ян – Осер – 0:1

Гол: Равелосон, 58

Аяччо – Труа – 2:1

Голи: Белайлі, 62 (п), Ель-Ідрісі, 68 – Бальде, 23

Монако – Ніцца – 0:3

Голи: Моффі, 8, 26, Тюрам, 43

У підвалинах таблиці стає цікавіше. Осер та Аяччо завдяки перемогам над Лор'яном і Труа відповідно зробили вагомий крок до того, аби вибратися із зони вильоту. Страсбур випереджає їх лише на одне очко, оскільки не втримав перемогу над Клермоном. Едуард Соболь відіграв увесь матч без замін.

Ліон розібрався з аутсайдером, Ланс не втримав перемогу над Монпельє: Ліга 1

У дербі єврокубкових невдах Ренн обіграв Нант завдяки голу Доку. Монако, який також вилетів із Ліги Європи, з тріском програв Ніцці. Ще у першому таймі Моффі двічі декласував захист монегасків. До розгрому справу довів Кефрен Тюрам. Син легенди Монако, Парми, Ювентуса та інших клубів – Ліліана Тюрама – забив своїй рідній команді та ще й записав у свій актив асист.

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