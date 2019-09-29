Ліга 1: Сент-Етьєн переграв Нім і піднявся з дна таблиці, Страсбур мінімально здолав Монпельє

Завершилися ще два поєдинки 8-го туру французької Ліги 1. Зокрема, свій поєдинок провів у суперник Олександрії у Лізі Європи Сент-Етьєн.

Франція, Ліга 1, 8-й тур

Страсбур – Монпельє – 1:0

Гол: Ажорк, 25

Нереалізований пенальті: Шкулетіч, 45+1 (М)

Нім – Сент-Етьєн – 0:1

Гол: Дебюші, 68

Вилучення: Амума, 74 (друга жовта картка, СЕ)

Марсель – Ренн – початок о 22:00

Ліга 1: Неймар та Мбаппе приносять перемогу ПСЖ, Монако розгромив Брест, Ліон зазнав чергового провалу в матчі з Нантом

Долю рівного матчу між Страсбуром і Монпельє вирішив один забитий м'яч. На 25-й хвилині Джіку змістився з лівого флангу ближче до центру й навісив до штрафного майданчика, а там Людовік Ажорк зіграв на випередження і головою відправив м'яч у сітку над голкіпером. Шанс відігратися "паладини" отримали наприкінці першого тайму – Сімакан збив Петара Шкулетіча й арбітр вказав на 11 метрів. Та сербський форвард Монпельє з нервами не впорався і його удар із позначки парирував Матц Селс. Перемога дозволила Страсбуру піднятися із зони вильоту. Тепер ельзасці на 13-му місці, їхні гості – 10-ті.

Один гол забили суперники і в Німі. Щоправда, місцеві "крокодили" повинні були перемагати. Вони повністю контролювали гру, завдали 22 удари в бік воріт Сент-Етьєн (8 у площину), але не зуміли перетворити кількість у якість. Натомість до справи успішно взялися ветерани "зелених". На 68-й хвилині Вахбі Хазрі подав кутовий, а Матьє Дебюші головою переправив м'яч у кут. За 6 хвилин гості опинилися у меншості (Амума сфолив на фланзі й отримав другий "гірчичник"), але реалізувати більшість Нім не зміг. Три очки дозволили підопічним Гіслена Прентана покинути останнє місце Ліги 1. Щоправда, Сент-Етьєн лише 19-й, але має в активі ті ж 8 очок, що й Нім. Останній – на 15-му місці.