Ліга 1: Ренн знищив Сент-Етьєн, Монако розгромив Метц, Ніцца несподівано програла Страсбуру, Ліон зіграв внічию з Бордо
Завершилися усі матчі 17-го туру французької Ліги 1. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".
Франція, Ліга 1, 17-й тур
Сент-Етьєн – Ренн – 0:5
Голи: Терр'є, 22, 28, 48, Маcон, 45 (автогол), Угочукву, 83
Лор'ян – Нант – 0:1
Гол: Сіпрієн, 83
Монако – Метц – 4:0
Голи: Діоп, 2, Фолланд, 44 (пенальті), Мартінш, 57, Бен-Єддер, 87
Монпельє – Клермон – 1:0
Гол: Вахі, 28
Реймс – Анже – 1:2
Голи: Екітіке, 59 (пенальті) – Буфаль, 49, Фулжіні, 75
Вилучення: Беріша, 35 (Р, друга жовта картка)
Ніцца – Страсбур – 0:3
Голи: Ажорк, 21, Діалло, 81, Томассон, 84
Бордо – Ліон – 2:2
Голи: Густо, 36 (автогол), Еліс, 58 – Денаєр, 29, Мендеш, 41
Сент-Етьєн офіційно звільнив Пюеля
Ренн закріпився у зоні Ліги чемпіонів розгромом над Сент-Етьєном. Найбільше доклався до перемоги Мартін Терр'є, який оформив хет-трик за 25 хвилин. Добив "зелених" автогол Іванна Масона та забитий юніором Чімуанею Угочукву м'яч на 83-й хвилині, коли Ляборд вивів таланта на оперативний простір.
Заспів "червоно-чорних" підтримав Монако. Монегаски вдома розібралися із Метцом. Почав побиття опонента Соф'ян Діоп, який з лінії штрафного пробив точно в кут. Під завісу першої половини Кевін Фолланд реалізував одинадцятиметровий. Після перерви Желсон Мартінш реалізував свій момент після пасу Діопа, а на 87-й Віссам Бен-Єддер забив з кількох метрів після передачі Головіна.
Зате несподівано програла вдома Ніцца. Претендент на медалі розклеївся у двобої зі Страсбуром. Спершу Людовік Ажорк з меж штрафного пробив Бенітеса. А під завісу зустрічі ельзасці ще двічі впіймали "орлят" на помилках: Хабіб Діалло забив п'ятою, натомість Адрієн Томассон елегантно перекинув м'яч через голкіпера.