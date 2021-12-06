Франція, Ліга 1, 17-й тур

Сент-Етьєн – Ренн – 0:5

Голи: Терр'є, 22, 28, 48, Маcон, 45 (автогол), Угочукву, 83

Лор'ян – Нант – 0:1

Гол: Сіпрієн, 83

Монако – Метц – 4:0

Голи: Діоп, 2, Фолланд, 44 (пенальті), Мартінш, 57, Бен-Єддер, 87

Монпельє – Клермон – 1:0

Гол: Вахі, 28

Реймс – Анже – 1:2

Голи: Екітіке, 59 (пенальті) – Буфаль, 49, Фулжіні, 75

Вилучення: Беріша, 35 (Р, друга жовта картка)

Ніцца – Страсбур – 0:3

Голи: Ажорк, 21, Діалло, 81, Томассон, 84

Бордо – Ліон – 2:2

Голи: Густо, 36 (автогол), Еліс, 58 – Денаєр, 29, Мендеш, 41

Сент-Етьєн офіційно звільнив Пюеля

Ренн закріпився у зоні Ліги чемпіонів розгромом над Сент-Етьєном. Найбільше доклався до перемоги Мартін Терр'є, який оформив хет-трик за 25 хвилин. Добив "зелених" автогол Іванна Масона та забитий юніором Чімуанею Угочукву м'яч на 83-й хвилині, коли Ляборд вивів таланта на оперативний простір.

Заспів "червоно-чорних" підтримав Монако. Монегаски вдома розібралися із Метцом. Почав побиття опонента Соф'ян Діоп, який з лінії штрафного пробив точно в кут. Під завісу першої половини Кевін Фолланд реалізував одинадцятиметровий. Після перерви Желсон Мартінш реалізував свій момент після пасу Діопа, а на 87-й Віссам Бен-Єддер забив з кількох метрів після передачі Головіна.

Зате несподівано програла вдома Ніцца. Претендент на медалі розклеївся у двобої зі Страсбуром. Спершу Людовік Ажорк з меж штрафного пробив Бенітеса. А під завісу зустрічі ельзасці ще двічі впіймали "орлят" на помилках: Хабіб Діалло забив п'ятою, натомість Адрієн Томассон елегантно перекинув м'яч через голкіпера.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції