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Ліга 1: Ренн вдома обіграв Діжон, Ам'єн на виїзді впорався з Генгамом

8 грудня 23:55 10 Читать на русском
Ліга 1: Ренн вдома обіграв Діжон, Ам'єн на виїзді впорався з Генгамом
Ренн / ФК Ренн

У матчі 17 туру Ліги 1 Ренн впевнено переграв Діжон, тоді як аутсайдер Генгам вдома поступився Ам'єну.

Ренн у рамках 17 туру Ліги 1 вдома приймав Діжон. Суперник київського Динамо в Лізі Європи вирішив долю матчу в останні 20 хвилин. Спочатку Бенжамен Буріго відкрив рахунок, а під завісу зустрічі його подвоїв Хатем Бен Арфа. Ренн після 17 турів має 23 очки і перебуває на 9 сходинці в турнірній таблиці. Діжон на 16 місці з 16 очками.

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Ам'єн завітав у гості до останньої команди чемпіонату Генгама. Усі голи так само забивались у другому таймі. Спочатку гості вийшли вперед зусиллями Едді Гнахор, після чого Етьєн Дідо зрівняв рахунок, але вирішальним став точний удар Джона Мендоси, і Ам'єн поїхав додому з 3 очками. Ця перемога дозволила їм покинути зону перехідних матчів і вийти на 17 позицію, маючи 16 очок. Генгам продовжує безнадійно пасти задніх з 8 пунктами.

Франція. Ліга 1, 17 тур

Ренн – Діжон – 2:1

Голи: Буріго, 69, Бен Арфа, 90

Генгам – Ам'єн – 1:2

Голи: Дідо, 70 – Гнахор, 63, Мендоса, 81

Франція17 турСтад дю Рюдуру (Генгам)

Генгам - Ам'єн: Субота 08 грудня 2018

Генгам
Матч завершено
1 : 2
Ам'єн
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Теги
Генгам - Ам'єн Ренн - Діжон Ренн Ренн Діжон Діжон Генгам Генгам Франція Ам'єн Ам'єн
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