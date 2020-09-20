У суботу, в рамках 4-го туру чемпіонату Франції, відбулось два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 4-й тур

Ланс – Бордо – 2:1

Голи: Ганаго, 47, Какута, 59 (пен.) – Калу, 90+5

Вилучення: Байсс, 58 (Бордо, друга червона картка)

Ренн – Монако – 2:1

Голи: Н'Зонзі, 81, Трюфферт, 90+1 – Бен-Єддер, 28

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Ланс у першому таймі так і не зумів розпакувати ворота Бордо. Та одразу по перерві форвард господарів Ігнатіус Ганаго скористався безглуздою помилкою захисників, переграв голкіпера і закотив круглого у порожні ворота.

Згодом, після прострілу у штрафний майданчик Бордо, м'яч влучив у руку Полю Байссу і арбітр призначив пенальті, попередньо вилучивши захисника з поля за другу жовту картку. Одинадцятиметровий чітко реалізував Гаель Какута. Вже у доданий час Самюел Калу дещо підсолодив гіркоту поразки своєї команди, забивши гол престижу.

Монако в середині першого тайму вийшов вперед у матчі з Ренном – форвард збірної Франції Віссам Бен-Єддер опинився у потрібному місці і після навісу з кутового і незграбних дій захисників, зумів потужним ударом прошити голкіпера суперника. До 80-ї хвилини у господарів нічого не виходило в атаці, поки своє слово не сказав ще один збірник – Стівен Н'Зонзі.

31-річний півзахисник головою замкнув навіс Адрієна Труфферта. Бажання Ренна вирвати бажану перемогу втілилось у компенсований час: Труфферт наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер відреагував на потужний постріл і навіть зачепив круглого пальцями, однак цього не вистачило, аби врятувати свої ворота.

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