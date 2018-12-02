Ліга 1: Ренн розгромно програв Страсбуру, Марсель не зміг обіграти Реймс

Відбулися чергові матчі 15-го туру чемпіонату Франції.

Франція, 15 тур

Тулуза – Діжон – 2:2

Голи: Лея, 58, Градель, 72 – Агерд, 24, Абейд, 69

Ренн – Старсбур – 1:4

Голи: Сарр, 9 – Томассон, 20, Мартен, 32, 50

Марсель – Реймс – 0:0

Марсель не зумів здобути перемогу в матчі 15-го туру французької Ліги 1 з Реймсом та втратив шанс піднятися на третє місце. Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

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В іншому матчі 15-го туру Страсбур на виїзді розгромив суперника київського Динамо в Лізі Європи Ренн.

Тулуза та Діжон розписала видовищну нічию, забивши чотири голи на двох.