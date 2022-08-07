Ліга 1, 1 тур

Анже – Нант – 0:0

Тулуза – Ніцца – 1:1

Голи: Даллінга, 20 – Ремзі, 78

Лілль – Осер – 4:1

Голи: Андре, 1, Девід, 3, 39,Зедадка, 64 – Шарбоньє, 68

Ланс – Брест – 3:2

Голи: Сотока, 27, 62, 65 – Белькебла, 66, Де Кастільйо, 82 (п)

Монпельє – Труа – 3:2

Голи: Сент-Лука, 3, Саван'є, 15, 82 – Тардо, 12 (п), Бальде, 17

Ренн – Лор'ян – 0:1

Гол: Теате, 65 (авт)

Марсель – Реймс – 4:1

Голи: Фас, 13 (авт), Тавареш, 45+2, Суарес, 75, 90+4 – Балогун, 84

Перший тур нового сезону чемпіонату Франції майже не приніс несподіванок. У цьому контексті можна згадати хіба перемогу Лор'яна над Ренном. А от цікавих подій було куди більше. Про дебют Паулу Фонсеки ми писали в окремій новині. Яскраво проявив себе ще один новачок – Аарон Ремзі вийшов на заміну і вже через хвилину забив гол, який врятував Ніццу від поразки.

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Для Марселя сезон обіцяє бути дуже веселим. Керівництво несподівано звільнило Хорхе Сампаолі. Аргентинець був улюбленцем публіки. Ігор Тудор, який його замінив, поки навіть не може мріяти про таке. Хорват уже зіпсував стосунки зі старожилами команди. Зокрема, Дімітрі Пайє навіть втратив місце у стартовому складі. Уболівальники провансальців поки теж проти тренера. Коли сьогодні на стадіоні оголошували склад, вони здійняли гучний свист, почувши прізвище Тудора.

А от до гри Марселя поки претензій бути не може. Легка розгромна перемога. Цікаво, що результат роблять не футболісти Сампаолі, а новачки – Нуну Тавареш, Жордан Верету та колумбійський Луїс Суарес.

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