Ліга 1: ПСЖ знову програв Ренну, Сент-Етьєн і Реймс втратили шанс очолити турнірну таблицю

Завершилися усі матчі 2-го туру французької Ліги 1. Зокрема, в недільних поєдинках Ренн у вольовому стилі переграв ПСЖ, а Сент-Етьєн і Реймс не впоралися вдома з Брестом і Страсбуром відповідно.

Франція, Ліга 1, 2-й тур

Сент-Етьєн – Брест – 1:1

Голи: Буанга, 83 – Фоссюр'є, 45+1

Реймс – Страсбур – 0:0

Ренн – ПСЖ – 2:1

Голи: Ньянг, 44, Дель Кастільйо, 48 – Кавані, 36

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У Сент-Етьєні першими забили гості. Під завісу першого тайму Отре після атаки правим флангом відпасував на лінію штрафного майданчика, а там Жульєн Фоссюр'є елегантним ударом відправив м'яч у дальній нижній кут. "Зелені" зуміли відігратися наприкінці поєдинку: Деніс Буанга перехопив невдале вибивання оборонця і з кількох метрів увігнав м'яч у сітку.

Нічия на стадіон Жоффруа Гішар не дозволила Сент-Етьєну піднятися на верхівку турнірної таблиці разом із Ліоном. Таку ж нагоду втратив і Реймс. "Червоно-білі" контролювали хід поєдинку проти Страсбура, але так і не змогли перетворити власну перевагу в забиті м'ячі.

Натомість головна сенсація туру сталася у Ренні. Господарі несподівано на рівних грали проти зіркового ПСЖ і, зрештою, здобули вольову перемогу. Рахунок вдалося відкрити Едінсону Кавані, який на 36-й хвилині скористався безглуздою помилкою оборони Ренна й без перешкод переграв Салена.

Та далі забивали лише "червоно-чорні". Ще до перерви Мбайє Ньянг отримав передачу від Траоре, класно розвернувся і з лівої відправив м'яч у кут воріт Ареола. А на старті другої половини гри Ромен Дель Кастільйо головою чудово замкнув навіс Камавінги з правого флангу. Попри всі зусилля, бодай відігратися ПСЖ так і не зміг. До слова, саме Ренну парижани програли у фіналі Кубка Франції-2019.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції