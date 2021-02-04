Відбулись поєдинки 23-го туру чемпіонату Франції. Результати матчів у цій новині на Футбол 24.

Марсель зі скандалом підтвердив звільнення Віллаш-Боаша

Усі лідери турнірної таблиці зіграли свої поєдинки без осічок. Лілль не підпускає нікого до першої сходинки, розгромивши Бордо. Ліон залишився другим (-2 очки від лідера), обігравши на виїзді Діжон.

Замикає трійку турнірної таблиці чинний чемпіон турніру ПСЖ. Підопічні Почеттіно прогнозовано впорались з Німом і тримають Лілль на відстані трьох очок.

Марсель після звільнення тренера мав шанс перервати 6-ти матчеву безвиграшну серію, але провансальці примудрились розгубити перевагу у два м'ячі в двобої з Лансом, зустріч завершилась унічию.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом