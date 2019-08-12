Ліга 1: ПСЖ розгромив Нім, Лілль вирвав перемогу над Нантом

Відбулись заключні матчі першого туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, перший тур

Лілль – Нант – 2:1

Голи: Осімхен, 19, 80 – Челік, 51 (аг)

Страсбур – Метц – 1:1

Голи: Томассон, 21 – Діалло, 47

ПСЖ – Нім – 3:0

Голи: Кавані, 24 (пен.), Мбаппе, 56, Ді Марія, 69

Ліга 1: Марсель сенсаційно поступився Реймсу, Ренн у меншості здолав Монпельє

Лілль володів ініціативою у матчі з Натом і вже на 19-й хвилині вийшов вперед, проте на початку другого тайму завдяки автоголу рахунок знову став рівний. Лише незадовго до фінального свистка господарі все ж зуміли дотиснути суперника.

Страсбур та Метц обмінялись голами та поділили між собою очки.

ПСЖ прогнозовано поглумився з Німа та легко здобув три очки, навіть попри відсутність своєї головної зірки – Неймара.

"Неймар – син хвойди": фани ПСЖ познущались з форварда – Барселона намагається врятувати бразильця