toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19

Ліга 1: ПСЖ розгромив Діжон на виїзді та збільшив відрив від Лілля

22:06 217 Читать на русском
Ліга 1: ПСЖ розгромив Діжон на виїзді та збільшив відрив від Лілля
Маркіньйос і Ді Марія / офіційний сайт Ліги 1

У перенесеному матчі 18-го туру французької Ліги 1 столичний Парі Сен-Жермен розгромив Діжон на його полі з рахунком 4:0.

 

Парижани відкрили рахунок уже в дебюті зустрічі. На 7-й хвилині Анхель Ді Марія класно подав кутовий, а Маркіньйос чудово зіграв на випередження і забив головою у ближній кут.

Ліга 1: Сент-Етьєн удев'ятьох поступився Ліллю, Марсель мінімально переграв Ніццу та інші матчі неділі

Друге взяття воріт трапилося перед перервою. Лайвен Курзава прострілив уздовж воріт із лівого флангу, а Кіліан Мбаппе банально підставив ногу й переграв Рунарссона. Усі ж питання щодо переможця дуелі ПСЖ зняв на старті другої половини гри. Підопічні Томаса Тухеля отримали право на штрафний удар, а Ді Марія вкотре довів, що має чарівну ліву – 0:3. Довершив побиття господарів Чупо-Мотінг, який замкнув передачу Меньє на 90+2-й хвилині.

Після цієї перемоги ПСЖ ще більше закріпив своє лідерство в турнірній таблиці. У парижан 74 очки проти 57-ми в Лілля, а також мають ще матч у запасі. Натомість Діжон іде в зоні вильоту (21 пункт) і відстає від рятівної позиції на 6 балів.

Перша поразка Сульшера з МЮ в АПЛ, зміна лідера Бундесліги, Лунін майже зупинив Атлетіко – підсумки євровікенду

Теги
ПСЖ ПСЖ Діжон Діжон Франція Діжон - ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
53
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук