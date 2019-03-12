Ліга 1: ПСЖ розгромив Діжон на виїзді та збільшив відрив від Лілля

У перенесеному матчі 18-го туру французької Ліги 1 столичний Парі Сен-Жермен розгромив Діжон на його полі з рахунком 4:0.

Парижани відкрили рахунок уже в дебюті зустрічі. На 7-й хвилині Анхель Ді Марія класно подав кутовий, а Маркіньйос чудово зіграв на випередження і забив головою у ближній кут.

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Друге взяття воріт трапилося перед перервою. Лайвен Курзава прострілив уздовж воріт із лівого флангу, а Кіліан Мбаппе банально підставив ногу й переграв Рунарссона. Усі ж питання щодо переможця дуелі ПСЖ зняв на старті другої половини гри. Підопічні Томаса Тухеля отримали право на штрафний удар, а Ді Марія вкотре довів, що має чарівну ліву – 0:3. Довершив побиття господарів Чупо-Мотінг, який замкнув передачу Меньє на 90+2-й хвилині.

Після цієї перемоги ПСЖ ще більше закріпив своє лідерство в турнірній таблиці. У парижан 74 очки проти 57-ми в Лілля, а також мають ще матч у запасі. Натомість Діжон іде в зоні вильоту (21 пункт) і відстає від рятівної позиції на 6 балів.

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