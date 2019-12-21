Ліга 1: ПСЖ розгромив Ам'єн завдяки голам зіркового тріо, Монако знищив Лілль

Відбулись чергові матчі 19-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про поєдинки на сайті "Футбол 24"

Чемпіонат Франції 2019/20, 19-й тур

Діжон – Мец – 2:2

Голи: Амальфітано, 18, Бальде, 42 – Діалло, 14, Маїга, 90+1

Вилучення: Сунзу, 53 (Мец)

Марсель – Нім – 3:1

Голи: Алакуч, 46, (аг.), Бендетто, 65, Пайє, 81 – Бріанкон, 90+2

Вилучення: Блакар, 46 (Нім, за межами поля)

Монако – Лілль – 5:1

Голи: Мартінш, 23, Б. Кейта, 29, Бен Єддер, 53, 65, Глік, 90+2 – Осімхен, 13

Вилучення: Субашич, 78 (Монако, за межами поля)

Монпельє – Брест – 4:0

Голи: Лаборд, 13, 56, Саваньє, 30, (пен.), Молле, 83

Нант – Анже – 1:2

Голи: Бла, 17 – Бобічон, 50, Ель Мелалі, 88

Ніцца – Тулуза – 3:0

Голи: Сарр, 16, Сілла, 19, (аг.), Ле Мелу, 40

ПСЖ – Ам'єн – 4:1

Голи: Мбаппе, 10, 65, Неймар, 46, Ікарді, 84 – Мендоса, 70

Реймс – Ліон – 1:1

Голи: Кафаро, 44, (пен.) – Тусар, 9

Вилучення: М. Дембеле, 83

Ренн – Бордо – 1:0

Гол: Ньянг, 82

Страсбур – Сент-Етьєн – 2:1

Голи: Ажур, 22, Томассон, 62 – Будебуз, 72, (пен.)

ПСЖ без проблем розбив Ам'єн. Рахунок відкрив Мбаппе з передачі Неймара, елегантно реалізувавши вихід віч-на-віч. По перерві голом відзначився зірковий бразилець – Ікарді пошив у дурні захисників із воротарем і Неймару лишилось влучити у порожні ворота. Згодом Мбаппе оформив дубль з передачі Ді Марії. Мендоса відіграв один гол, але крапку в матчі поставив Ікарді з пасу Берната.

Неймар подешевшав уперше в кар'єрі

В центральному матчі туру Монако несподівано знищив Лілль. Цікаво, що "доги" відзначились першими – Осімхен забив вже на 13 хвилині. Ще до перерви монегаски вийшли вперед в рахунку завдяки голам Мартінша та Бальде Кейта. В другій половині Бен Єддер оформив дубль, а крапку в поєдинку поставив Глік.

Також слід відзначити розгромні перемоги Монпельє та Ніцци, переконливу звитягу Марселя та героїчний порятунок Меца в меншості у грі з Діжоном.

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