Ліга 1: ПСЖ легко розгромив Ренн

У матчі 22 туру чемпіонату Франції ПСЖ легко здолав Ренн. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Ліга 1, 22-й тур

Монпельє – Кан – 2:0

Голи: Лаборде, 51, Баісс, 59 (автогол)

Ам'єн – Ліон – 0:1

Гол: Денаєр, 50

Тулуза – Анже – 0:0

Нереалізовані пенальті: Градель, 73 – Баокен, 4

ПСЖ – Ренн – 4:1

Голи: Кавані, 7, 71, Ді Марія, 60, Мбаппе, 66 – Ньянг, 28

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Перший тайм активніше розпочали гості, проте за декілька хвилин віддали ініціативу супернику. У першому таймі голкіпери не вступали у гру, а глядачі відверто нудьгували. Друга половина гри видалася жвавішою. Спочатку Лаборде вивів свою команду вперед, а за декілька хвилин Баісс голом у свої ворота подвоїв перевагу суперника. Після цього Кан кинув усі сили вперед, але скоротити відставання бодай на один м'яч так і не зміг.

Монпельє після 22 турів має в активі 35 очок та перебуває на 6 сходинці таблиці, Кан із 18 пунктами займає 17 місце.

Ліон на виїзді мінімально обіграв Ам'єн. "Ткачі" домінували протягом всього поєдинку, але зуміли реалізувати лише один шанс.

Після 22 турів Ліон має в активі 40 очок та перебуває на 3 місці, Ам'єн із 18 пунктами залишився на 18 місці.

У матчі Тулуза – Анже м'яч вперто не йшов у ворота навіть попри два пенальті. "Сухі" нулі стали підсумком цього матчу.

ПСЖ без проблем обіграв Ренн завдяки дублю Кавані, а також голам Мбаппе та Ді Марії. ПСЖ набрав 56 очок та відірвався від найближчого переслідувача на 13 очок. Крім того, у парижан 2 гри у запасі.